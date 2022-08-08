Рецепт рибної юшки по-німецьки: три оригінальних інгредієнти та неповторний смак

У багатьох кухнях світу є рибний суп — юшка. І готують її по-різному. Наприклад, у фінський варіант юшки додають вершковий сир, а у німецький рибний суп (Bremerhavener Fischsuppe) — вершки.

Як пише aussiedlerbote.de, юшка по-бременски популярна як влітку, так і взимку. Додаткові нотки рибному супу додають овочі, кріп, вершки та креветки.

Інгредієнти (на 4 порції): 750 г риби (мінтай чи лосось);

100 г м'яса мідій;

50 г крабового м'яса;

11/2 л овочевого бульйону;

1 цибулина;

1 пучок зелені;

1 зубчик часнику;

¼ чашка вершків;

3 столові ложки оливкової олії;

2 яєчні жовтки;

½ пучка петрушки та кропу;

1 щіпка куркуми та кайєнського перцю.

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Приготування: Вимийте та розчавіть зубчик часнику. Вимийте овочі, наріжте тонкими смужками і обсмажте в оливковій олії зі здрібненим часником. Додайте спеції.

Наріжте рибу на шматки і разом з мідіями додайте в бульйон. Варіть на повільному вогні протягом 5 хвилин.

Змішайте вершки та яєчні жовтки, додайте у суп (не кип'ятіть).

Додайте приправи до смаку і посипте зеленню петрушки і кропу, прикрасьте дрібними креветками.

Автори рецепту додають, що зрілий рислінг ідеально відтінить смак супу.

Раніше поп-співачка М'ята (Юля Загорська) поділилася рецептом юшки, привезеним нею із Франції. До речі, при її приготуванні також використовують вершки.

Фото Pixabay

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