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Рецепт рибної юшки по-німецьки: три оригінальних інгредієнти та неповторний смак

18:32 8 серпня 2022
Рибний суп

У багатьох кухнях світу є рибний суп — юшка. І готують її по-різному. Наприклад, у фінський варіант юшки додають вершковий сир, а у німецький рибний суп (Bremerhavener Fischsuppe) — вершки.

Як пише aussiedlerbote.de, юшка по-бременски популярна як влітку, так і взимку. Додаткові нотки рибному супу додають овочі, кріп, вершки та креветки.

Інгредієнти (на 4 порції):

  • 750 г риби (мінтай чи лосось);
  • 100 г м'яса мідій;
  • 50 г крабового м'яса;
  • 11/2 л овочевого бульйону;
  • 1 цибулина;
  • 1 пучок зелені;
  • 1 зубчик часнику;
  • ¼ чашка вершків;
  • 3 столові ложки оливкової олії;
  • 2 яєчні жовтки;
  • ½ пучка петрушки та кропу;
  • 1 щіпка куркуми та кайєнського перцю.

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Приготування:

  • Вимийте та розчавіть зубчик часнику. Вимийте овочі, наріжте тонкими смужками і обсмажте в оливковій олії зі здрібненим часником. Додайте спеції.
  • Наріжте рибу на шматки і разом з мідіями додайте в бульйон. Варіть на повільному вогні протягом 5 хвилин.
  • Змішайте вершки та яєчні жовтки, додайте у суп (не кип'ятіть).
  • Додайте приправи до смаку і посипте зеленню петрушки і кропу, прикрасьте дрібними креветками.

Автори рецепту додають, що зрілий рислінг ідеально відтінить смак супу.

Раніше поп-співачка М'ята (Юля Загорська) поділилася рецептом юшки, привезеним нею із Франції. До речі, при її приготуванні також використовують вершки.

Фото Pixabay

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