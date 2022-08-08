Рецепт рибної юшки по-німецьки: три оригінальних інгредієнти та неповторний смак
У багатьох кухнях світу є рибний суп — юшка. І готують її по-різному. Наприклад, у фінський варіант юшки додають вершковий сир, а у німецький рибний суп (Bremerhavener Fischsuppe) — вершки.
Як пише aussiedlerbote.de, юшка по-бременски популярна як влітку, так і взимку. Додаткові нотки рибному супу додають овочі, кріп, вершки та креветки.
Інгредієнти (на 4 порції):
- 750 г риби (мінтай чи лосось);
- 100 г м'яса мідій;
- 50 г крабового м'яса;
- 11/2 л овочевого бульйону;
- 1 цибулина;
- 1 пучок зелені;
- 1 зубчик часнику;
- ¼ чашка вершків;
- 3 столові ложки оливкової олії;
- 2 яєчні жовтки;
- ½ пучка петрушки та кропу;
- 1 щіпка куркуми та кайєнського перцю.
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Приготування:
- Вимийте та розчавіть зубчик часнику. Вимийте овочі, наріжте тонкими смужками і обсмажте в оливковій олії зі здрібненим часником. Додайте спеції.
- Наріжте рибу на шматки і разом з мідіями додайте в бульйон. Варіть на повільному вогні протягом 5 хвилин.
- Змішайте вершки та яєчні жовтки, додайте у суп (не кип'ятіть).
- Додайте приправи до смаку і посипте зеленню петрушки і кропу, прикрасьте дрібними креветками.
Автори рецепту додають, що зрілий рислінг ідеально відтінить смак супу.
Раніше поп-співачка М'ята (Юля Загорська) поділилася рецептом юшки, привезеним нею із Франції. До речі, при її приготуванні також використовують вершки.
Фото Pixabay40
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