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Юшка з… яблуками: оригінально та дуже смачно

17:01 27 червня 2022
Юшка

Виявляється, юшку можно готувати не тільки з риби, але й додавати у неї м'ясо півня чи навіть яблука.

Такий незвичний «яблучний» рецепт пропонують автори ProstoWay.

Складові:

  • 3 яблука (кисло-солодких);
  • 1 горбуша;
  • 6 штук картоплі;
  • 2 морквини;
  • Лавровий лист, сіль, перець, зелень — до смаку.

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Приготування:

  • Рорзізати яблука на чотири частини, цибулю — на половинки, покласти у каструлю із підсоленою водою.
  • Проварити 1−2 хвилини, покласти у каструлю рибу з головою та плавцями.
  • Після того, як шкірка з яблука почне злізати, дістати їх, а також цибулю та рибу.
  • Покласти у рибний бульйон картоплю, а потім нарізану моркву.
  • Як тільки овочі зваряться, повернути в юшку рибу, додати зелень та спеції, накрити кришкою.
  • Зняти з вогню та дати трохи настоятися.

Для того, аби юшка була смачною, рекомендують варити 2−3 сорти риби і обов'язково з головою та плавцями. Прісноводну рибу треба варити 20 хвилин, а морську — 12 хвилин. Світлий бульйон і м’яка риба вийде, якщо варити юшку на повільному вогні.

Ще можна готувати юшку по-фінськи — у неї додають вершковий сир. Чи юшку по-французьки — з додаванням мідій, вершкового масла та вершків.

Фото Pixabay

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