Юшка з… яблуками: оригінально та дуже смачно
Виявляється, юшку можно готувати не тільки з риби, але й додавати у неї м'ясо півня чи навіть яблука.
Такий незвичний «яблучний» рецепт пропонують автори ProstoWay.
Складові:
- 3 яблука (кисло-солодких);
- 1 горбуша;
- 6 штук картоплі;
- 2 морквини;
- Лавровий лист, сіль, перець, зелень — до смаку.
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Приготування:
- Рорзізати яблука на чотири частини, цибулю — на половинки, покласти у каструлю із підсоленою водою.
- Проварити 1−2 хвилини, покласти у каструлю рибу з головою та плавцями.
- Після того, як шкірка з яблука почне злізати, дістати їх, а також цибулю та рибу.
- Покласти у рибний бульйон картоплю, а потім нарізану моркву.
- Як тільки овочі зваряться, повернути в юшку рибу, додати зелень та спеції, накрити кришкою.
- Зняти з вогню та дати трохи настоятися.
Для того, аби юшка була смачною, рекомендують варити 2−3 сорти риби і обов'язково з головою та плавцями. Прісноводну рибу треба варити 20 хвилин, а морську — 12 хвилин. Світлий бульйон і м’яка риба вийде, якщо варити юшку на повільному вогні.
Ще можна готувати юшку по-фінськи — у неї додають вершковий сир. Чи юшку по-французьки — з додаванням мідій, вершкового масла та вершків.
Фото Pixabay
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