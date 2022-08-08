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Зірка «Жіночого Кварталу» знову стала мамою: перші фото дитини

22:31 8 серпня 2022
Віра Кекелія

Відома співачка, зірка «Жіночого Кварталу» Віра Кекелія, яка оголосила про вагітність під час війни, знову стала мамою. Артистка народила другого сина. Радісною новиною щаслива мама поділилася в Інстаграм та опублікувала перші фото з малюком.

«Ось ми і зустрілися. Ще один красивий і мужній чоловік приєднався до нашої родини. Дякую Всесвіту, що я вдруге стала щасливою мамою. Дякую Всесвіту, що я маю сім'ю, в якій всі живі та здорові. Дякую Всесвіту, що в мене є неймовірні друзі та подруга, яка постійно на зв'язку і якимось чином, перебуваючи за кілька тисяч кілометрів від нас, все одно зробила пам'ятні світлини», — написала Віра.

Як назвали хлопчика, артистка поки що не розкриває.

Нагадаємо, Віра Кекелія вийшла заміж за колегу за «Голосом країни» Романа Дуду в жовтні 2017 року. 2020 року у них народився син Іван.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що співачка MamaRika показала сина в перший рік його народження.

Фото instagram.com/kekeliavera

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