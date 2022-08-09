«Мамо, вас там не вб'ють?»: Лілія Ребрик зворушила шанувальників зустріччю з дітьми

Відома актриса та телеведуча Лілія Ребрик, яка втратила роботу на каналі «Україна», через війну змушена жити у розлуці зі своїми доньками. Лілія повернулася із чоловіком Андрієм Диким повернулися до Києва, а дівчатка залишилися у Чернівцях у батьків телеведучої.

Ребрик зізнається, що дуже сумує за Діаною та Поліною, але поки що не наважується перевозити їх до Києва, де часто звучать сирени тривоги, із відносно безпечних Чернівців.

Ліля та Андрій живуть на два міста, за першої нагоди мчать до дітей, і щоразу їхнє серце розривається від того, що змушені переживати українські діти через війну, якими дорослими вони стали за місяці війни.

«Працюємо в Києві, а дівчатка поки що у батьків у відносній, але все ж таки безпеці. І щоразу, коли ми їдемо, Поліна запитує: „А вас там не уб'ють?“ Серце розривається від таких питань. Так хочу, щоб діти замовляли собі подарунки з поїздок батьків, а не жили в страху, щоб були як за кам'яною стіною, а не з усвідомленням небезпеки, щоб мріяли про єдинороги, лего та яскраві барви, а не про те, коли настане мир, як хочеться, щоб усі наші діти були живі!!!», — написала Лілія під зворушливим сімейним фото.

Передплатники в коментарях пишуть, що сім'я — це найбільша цінність, бажають усім миру та щастя, сліз радості та зустрічей із рідними, яких розлучила війна.

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