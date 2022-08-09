«В Україні він візьме те, що він може взяти зараз, і продовжить пізніше»: у США застерігають партнерів від спроб зберегти обличчя путіну

Президент росії володимир путін, розпочавши повномасштабну війну в Україні, опинився майже в повній ізоляції. Тепер він змушений їздити світом й шукати собі прихильників. Одним з них може стати президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Ердоган став посередником у «зерновому питанні». Він неодноразово заявляв, що готовий надати майданчик для переговорів росії та України.

Тепер президент Туреччини знову намагається схилити росію до мирних переговорів, проводячи зустрічі з російським диктатором володимиром путіним.

А у путіна — одна мета, яку він переслідує протягом майже всього свого президентського терміну — відродити імперію. Для цього він хоче знищити Україну як державу. А до миру путін не готовий, хіба до перемир'я, щоб зібратися з новими силами. Таку думку висловив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Він уже ухвалив рішення — знищити Україну як державу, знищити людей. Він візьме те, що може взяти зараз, і продовжить пізніше. Поки в нього це імперіалістичне мислення, він не зупиниться. Тому я не вірю, що якісь переговори можуть дати результат», — додав експредставник США.

Дипломат зазначив, що переговори, ініційовані Туреччиною щодо експорту українського зерна, справді дали результат — кораблі вийшли з порту. Це вигідно Ердогану, який хоче закріпити за собою статус регіонального миротворця.

Волкер нагадав, що Туреччина має складні відносини з іншими країнами, у тому числі зі США. Ердоган сподівається, що його зусилля з «зернового питання» та підштовхування росії до миру, допоможуть йому як у міжнародних відносинах, так і у внутрішній політиці з огляду на вибори, що відбудуться наступного року.

За словами Волкера, на відміну від Європи, у США дедалі менше політиків, які сподіваються на результативність спроб «зберегти обличчя путіну».

Американський дипломат вважає, що Захід повинен зрозуміти, що ризиковано припиняти боротьбу з росією — це буде лише тимчасовий перепочинок. Через деякий час росія знову відновить воєнні дії.

Він закликав українців боротись до перемоги.

«Зараз на кону все. Занадто ризиковано залишати навіть Крим у руках росії. Ви маєте воювати за повернення своїх територій. І досягти того, щоб путін і росія прийняли, що їм доведеться жити у межах своїх кордонів», — додав Волкер.

Нагадаємо, багато політологів вважають, що путін вже програв війну в Україні у політичному сенсі.

На думку другого президента України Леоніда Кучми, у нинішній війні немає варіантів прийнятного результату, до якого звик цивілізований світ. Він вважає, що у цій війні переможець може бути лише один — Україна.

274

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram