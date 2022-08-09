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Дайте рослинам це органічне підживлення в серпні: помідори швидко почервоніють, а огірки будуть плодоносити до заморозків (відео)

16:25 9 серпня 2022
Листя буряків

Все більше городників віддають перевагу натуральним підживленням, які досить ефективно стимулюють зростання овочевих культур, у т.ч. та у серпні. Блогери каналу Генеральський сад продемонстрували, як приготувати додаткове «живлення» для томатів та огірків із бурякового бадилля, що залишився після збирання врожаю коренеплодів.

Як виявилося, ця добавка забезпечує не лише бурхливе зростання овочів, а й тривале плодоношення рослин.

Для приготування підгодівлі відро заповнюємо бадиллям на третину і доливаємо водою до верху. Листя можна додатково пом'яти руками для кращого ферментування.

Настоюємо суміш протягом 2 діб, після чого поливаємо рослини під корінь, розбавивши з розрахунку ½.

Раніше «ФАКТИ» розповіли про спосіб підживлення дачних культур, після застосування якого врожай справді може «поперти» буквально «як на дріжджах».

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