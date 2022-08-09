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Для армії рф постійно буде «територія вогню»: у Зеленського пояснили важливість звільнення Херсона

17:46 9 серпня 2022
Для армії рф постійно буде «територія вогню»: у Зеленського пояснили важливість звільнення Херсона

Успішні операції ЗСУ на Антонівському мості показують, що для України принципово звільнити Херсон, оскільки питання про те, що тимчасово захоплене українське місто залишиться під контролем окупантів, навіть не обговорюється.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю ВВС Україна.

За словами Подоляка, з погляду військової справи набагато краще говорити не про конкретні спецконтроперації, а загалом про можливість деблокади обласного центру.

«І ми про це говоримо: для нас неможливо уявити, що Херсон залишиться в окупантів. Це принципово. Понад те, події на Антонівському мосту показують, що для нас принципово звільнити саме Херсон. Тому що це дуже велике місто. Це єдине місто такого розміру, яке перебуває в окупації, якщо не враховувати Луганськ та Донецьк — це інше питання, це питання восьми років війни. І тому певні дії (для цього) наша армія робить уже сьогодні», — сказав він.

Говорячи про операції на Антонівському мості, Подоляк зазначив, що Україні сьогодні також важливо деморалізувати російську армію.

«Чи була це ІПСО? Безумовно, сьогодні всі публічні коментарі — це частина ІПСО. Нам потрібно деморалізувати російську армію. Вони повинні розуміти, що тут постійно буде територія вогню, що тут їх спалюватимуть. Це ключове», — уточнив він.

Водночас, Подоляк зазначив, що у росії залишається досить велика кількість ресурсів, щоб спробувати переламати хід війни, який для окупантів складається невдало. За його словами, окупанти теж шукають можливість завдати поразки Україні та концентрують ударні угруповання на тих чи інших напрямках.

Україна, у свою чергу, все більше озброює своїх захисників, активізуючи й застосування новітніх західних ракетно-зенітних комплексів.

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