Виїзд дітей за кордон України: які документи потрібно мати
В Україні внесли зміни до законодавства, яким полегшується процедура тимчасового виїзду дітей за межі України.
Виїзд дітей дозволяється за свідоцтвом про народження. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
«Виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону», — йдеться у повідомленні.
Існує перелік підстав, коли один з батьків може вивозити за кордон дитину до 16 років без згоди другого з батьків:
- у разі смерті другого з батьків або набрання законної сили рішенням суду про оголошення його померлим;
- набрання законної сили рішенням суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків, про визнання другого з батьків безвісно відсутнім або недієздатним;
- якщо дитина чи другий батько є іноземцем або особою без громадянства;
- виїзд у супроводі самотньої матері;
- виїзд у супроводі одного з батьків, місце проживання дитини з яким визначено за рішенням суду. У такому разі виїзд дитини за межі України дозволяється терміном не більше одного місяця;
- наявності у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці;
- набрання законної сили рішенням суду про надання дозволу на тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла шістнадцяти років, без згоди другого з батьків.
Раніше «ФАКТИ» публікували поради юриста на тему виїзду дитини за кордон.
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