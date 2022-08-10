«Потрібно нести відповідальність перед своєю аудиторією»: Іван Дорн пояснив, чому виступав у росії після 2014 року

Популярний співак та музикант Іван Дорн, який продовжив виступати в росії після 2014 року, пояснив свою позицію. За словами артиста, у своїх виступах, спілкуванні з публікою він бачив певну місію.

«У 2013−14 роках я зрозумів, що мені потрібно нести відповідальність визначену перед своєю аудиторією. Бути свідомим артистом. Бути чесним. Бути прозорим. Тому адекватних серед моєї аудиторії — це більшість», — сказав Іван в інтерв'ю програмі ЖВЛ.

Але через те, як росіяни в абсолютній більшості підтримують путіна і війну проти України, його місію навряд чи можна назвати успішною.

Іван Дорн визнає, що сьогодні не бачить можливості виступати в росії. Принаймні доти, доки не зміниться влада та агресивна політика щодо України.

«Має влада змінитися. Вони мають вибачитися перед нашою країною. Повернути наші географічні позиції. Вони повинні визнати нас, як незалежну країну. А до цього — ні. Тому що поваги немає», — зазначив Дорн.

Також Іван розповів, що давно перестав болісно сприймати чутки про себе.

«Таке у мене відбувається з 2014 року. Просто, коли я перестав говорити про своє інтимне життя, про свою сім'ю, нічого взагалі про себе не говорив, чисто музика, з того часу почало відбуватися таке. Люди народжували такі чутки про мене. Я за ці роки вже навчився не реагувати на це. Мені абсолютно все одно. Я взагалі не витрачатиму час на виправдання», — розповів Іван.

Нагадаємо, після 24 лютого Іван Дорн потрапив до списку 50 українських культурних діячів, яким заборонено в'їзд до росії.

Іван Дорн висунув свою версію, коли війна закінчиться.

Фото instagram.com/dorn_ivan

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