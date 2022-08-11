У будинку вагітної Світолиної з'явився «чарівник"-шкідник (відео)

Відомий французький тенісист Гаель Монфіс, чоловік Еліни Світоліної, яка чекає в жовтні на народження дочки, розповів, як готується вперше стати батьком, і поскаржився на «чарівника"-шкідника, який з'явився в їхньому будинку.

«Іноді справжнє життя — це клас. Зовсім скоро у нас будуть діти, і мені це подобається, — розповів Гаель Монфіс в ефірі телеканалу TennisChannel. — Я проводив час із дружиною, з Жо-Вілфрідом Тсонга (відомий французький тенісист. — Авт.) і його дітьми. Повертатися в тур буває непросто, але я люблю теніс і можу насолоджуватися ним ще кілька років, хоча цього разу мені було нелегко їхати з дому.

Незабаром у мене буде нове життя. Я з нетерпінням чекаю на народження дочки. Сподіваюся, я буду класним татом. Стільки всього хочеться з нею зробити. Чекати залишилося небагато, тому батькові потрібно виграти кілька матчів і готуватися до народження малечі в жовтні.

У дочки точно буде друг — щеня, що з'явилося нещодавно? Так, малий шкідник. Ні, він чудовий, його звати Віз. Мені подобається, як звучить це ім'я, Віз як Wizard («чарівник». — Авт.). Він любить гризти моє взуття. У мене гарна колекція. Але його справжня пристрасть — це інтернет-кабелі. Так, сподіваюся, що це буде добрий друг для моєї дочки. Що це буде її янгол-охоронець".

Гаель та Еліна зі своїм улюбленцем Візом

Зазначимо, що напередодні Гаель Монфіс (20-е місце у світовому рейтингу) після тримісячної паузи повернувся на корт, перемігши на турнірі в Монреалі іспанця Педро Мартінеса (7:6, 3:6, 6:2). Що ж до Еліни, то навіть у декреті бронзова призерка Олімпійських ігор залишається першою ракеткою України, посідаючи в рейтингу WTA 44-ту позицію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вагітна Еліна Світоліна показала татуювання у пікантному місці.

Фото Instagram

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