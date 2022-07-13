Вагітна Світоліна показала татуювання у пікантному місці

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка взяла паузу у виступах через вагітність, відпочила на пляжі в Монте-Карло.

Бронзова медалістка Олімпійських ігор у Токіо опублікувала в Instagram фото в купальнику, вже не вперше засвітивши татуювання на стегні.

«Життя важке, але таке таємниче», — підписала Еліна Світоліна фото.

Нагадаємо, що у травні цього року Світоліна зізналася, що чекає на дитину разом зі своїм чоловіком — французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Донька тенісистки має з'явитися на світ у жовтні цього року.

Нещодавно Еліна вперше показала, як змінилася під час вагітності.

До речі, наступного тижня Світоліна знову поверне собі статус першої ракетки України (40-е місце у рейтингу WTA), оскільки нинішній лідер Ангеліна Калініна після низки невдач знялася через травму з матчу в Будапешті і опуститься на 49-у позицію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісний чиновник з росії образив Світоліну і нарвався на жорстку відповідь.

Фото Instagram, jetsetter.ua

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