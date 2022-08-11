Окупанти «поставили рекорд» з «добровільної демілітаризації»: в Україні ліквідовано 43 тисячі рашистів
Бійці Збройних сил України в запеклих боях минулої доби ліквідували ще 200 окупантів, всього ж з початку повномасштабної війни станом на ранок 11 серпня було вбито 43 тисячі російських загарбників.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Крім особового складу, ворог втратив велику кількість військової техніки, зокрема:
- 1846 танків (+14 за добу);
- бойових броньованих машин — 4100 (+14);
- артилерійських систем — 974 (+3);
- кошти ППО — 134 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 772 (+6);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3018 (+13);
- спеціальної техніки — 90 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Багато в чому ворог зазнає значних втрат завдяки вмінню українських воїнів воювати розумом та кмітливістю, а не масовістю. Так, на одній із ділянок морські піхотинці дочекалися, поки окупанти зберуться разом під одним дахом, і лише тоді завдали по них результативного удару.
Нагадаємо, ГУР Міноборони України з'ясувало, що рішення про захоплення України в москві ухвалили ще в липні 2005 року, і для досягнення цієї мети росія захопила стратегічні галузі української економіки, поставила країну в залежність від білоруського та російського палива, зруйнувавши одночасно українські НПЗ, а також збільшила свою присутність у банківській системі України.
Фото Генштабу ЗСУ114
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