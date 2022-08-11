Ірина Дмитрієва, яка опинилась в епіцентрі ракетних вибухів у Вінниці 14 липня, вперше побувала на місці трагедії, де загинула її 4-річна донечка Ліза.

Вбита горем мама опублікувала у соцмережі пост та світлини, на яких видно її руки у шрамах, букет троянд та м'яку іграшку.

«Після операції я втратила пам'ять, не розуміла де я і чому моє тіло все перев'язане…

Всю ніч відтворювала події, згадувала, думала де Ліза, чому не зі мною… Я вірила, моя донечка жива, бо такого не може бути, моя дитина не могла загинути, так не повинно бути… Дивилася на свої травми, і розуміла що все-таки це не сон… Кожна секунда відтворювалася в пам'яті.

⠀Я все згадала. Пам'ятаю кожен момент того фатального дня. Пам'ятаю, як почула гучний гул, подумала: це точно не літак. Ми одночасно з Лізою підняли голову вверх, прямо над нами летіла ракета — надзвичайно велика. Здавалося, вона пару метрів над головою. Побачила, як падає в сторону дому офіцерів, тому стала спиною до нього, думала, що закрию собою дитину… Це була навіть не секунда, а набагато менше», — написала Ірина.



За словами вінничанки, вона дуже сильно тримала візочок разом з Лізою, зігнулась, голова доньки була поруч. Після того вони почули сильний вибух та тремтіння землі.

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«Ми не впали. Тоді я зовсім не відчувала болю, тільки мертва тиша навколо… Навкруги стіною стояв чорний дим, нічого не було видно. Я не чула другого вибуху, не чула сигналізації машин, нічого не чула. Потім побачила свою кохану донечку, її розірване тіло… Ще пару хвилин бігала, шукала людей, щоб допомогли витягнути Лізу з візочка. Навкруги стояла мертва тиша. Сіла і почала кричати. Потім відчула сильний біль і побачила як на землю ллється кров, почала задихатися. Мозок відмовлявся вірити… Ця страшна картина крутиться перед очима знову і знову… Я все пам'ятаю до дрібниць… Російські терористи, ці істоти, вбили мою дитину, підняли руку на святе», — розповіла вбита горем мама.

Додамо, що Ірина Дмитрієва родом з Вінниці. Останні роки з дитиною проживала у Києві, але через війну родина повернулась на батьківщину жінки. Тут Ірина водила свою «сонячну» Лізочку до логопеда, й того трагічного дня повертались від нього. Під час прощання на кладовищі прозвучала композиція «Червона калина» у виконанні двох скрипалів. Дівчинка за життя любила саме цю пісню… Мама через важкі травми не змогла бути на прощанні, тому в останню путь дівчинку проводжали тато, бабусі, родина та всі небайдужі.



Як відомо, внаслідок ракетного удару росії по Вінниці загинули 27 людей.

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