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Світ

Довелося викликати «швидку»: жінка відірвала чоловіку яєчко за відмову віддати їй банківську картку

18:46 11 серпня 2022
люди

У білорусі, де 13 тисяч колишніх та чинних військових погодилися йти на війну та вбивати українців, стався тяжкий злочин.

Жінка відірвала чоловіку яєчко через те, що той відмовився віддавати їй свою банківську картку. Про це пише портал «Регіони.by».

Повідомляється, що інцидент трапився у Гродненській області. Історія почалася з того, що місцевий житель отримав зарплату та подався до друга відзначити цю подію.

Дружина почала дзвонити горе-чоловіку й вимагати, щоб той повернувся додому.

Якоїсь миті вже нетверезий чоловік перестав виходити на зв'язок. Жінка розлютилася та відправила розбиратися у ситуації свою дочку та зятя. А ті взяли із собою подругу, зовсім не підозрюючи, до яких наслідків може призвести їхнє невинне рішення.

Саме ця подруга стала ключовою фігурою у конфлікті.

Прийшовши на місце, подруга сім'ї не стала слухати чоловіка напідпитку. А на відмову віддати картку з зарплатою, просто схопила чоловіка за статеві органи та провернула їх.

В результаті довелося викликати швидку. Одне яєчко чоловіку довелося ампутувати.

А сильній жінці тепер загрожує покарання за завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, нещодавно в Києві чоловік до смерті побив знайомого, завдавши йому численних ударів по різних частинах тіла. Раніше на Одещині 53-річний чоловік у процесі сварки застрелив 19-річного хлопця.

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