«Зоря» безславно вилетіла з Ліги конференцій від «Університаті»: відеоогляд матчу

У четвер, 11 серпня, луганська «Зоря», яка перемогла «Університатю» в польському Любліні (1:0), провела на стадіоні «Іон Облеменко» у Крайові поєдинок у відповідь 3-го відбірного раунду Ліги конференцій проти бронзового призера чемпіонату Румунії, безславно вилетівши з турніру.

Ліга конференцій. 3-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь

«Університатя» (Крайова, Румунія) — «Зоря» (Луганськ, Україна) — 3:0

«Зоря»: Мацапура, Данченко (Алефіренко, 89), Імереков, Батагов, Вантух (Сміян, 30), Назарина, Чурко, Крістіан, Булеца (Безбородько, 59), Кабаєв, Нагнойний (Мишньов, 59).

Голи: Раул Сілва (5), Баярам (53), Крецу (57).

Перший матч — 0:1.

Якщо «Зоря» зважилася на перестановки у тренерському штабі ще перед початком сезону (на місце Віктора Скрипника прийшов голландець Патрік ван Леувен), то «Університатя» змінила Ласло Балінта на 41-річного Мірела Радої буквально за кілька днів до гри у відповідь з луганчанами.

І румуни розпочали зустріч дуже активно, втративши реальний шанс зрівняти рахунок за сумою двох матчів вже на… 11-й секунді поєдинку. Незабаром після рикошету Мацапура лише проводжав м'яч очима, але Фортуна знову опинилася на боці гостей. І все ж на 5-й хвилині бразильський захисник «Університаті» Раул Сілва після подачі кутового головою спрямував м'яч у сітку — 1:0. До кінця першого тайму підопічні ван Леувена робили спроби перевести гру до воріт румунів, але швидше господарі могли подвоїти перевагу в рахунку, ніж луганці відігратися.

Ситуація для «Зорі» ускладнилася на 53-й хвилині, коли Назарина в невинній ситуації, намагаючись вибити м'яч зі штрафного майданчика, «запалив свічку», і 19-річний Баярам ударом з льоту метрів з 16 вклав м'яч точно в кут — 2:0. Це ще що! Незабаром після хаосу у штрафному луганчан Крецу взагалі довів рахунок до непристойного — 3:0. Усі спроби підопічних голландського фахівця хоча б уникнути розгрому ні до чого не привели. «Мужики», схоже, виступали під керівництвом Вернидуба та Скрипника, але не ван Леувена…

«Зоря», яка грала минулого сезону в груповому турнірі Ліги конференцій, цього разу вилетіла з єврокубків після першого раунду кваліфікації. А ось «Університатя» за підсумками жеребкування 18 і 25 серпня оскаржить путівку до групового турніру Ліги конференції в матчах з ізраїльським «Хапоелем» з Беєр-Шеви, який за сумою двох зустрічей виявився сильнішим за швейцарський «Лугано» (2:0 — в гостях та 3:1 — вдома).

Нагадаємо, що Україна ще раніше втратила іншого представника у Лізі конференцій — полтавську «Ворсклу», яка не зуміла за підсумками двох зустрічей у Стокгольмі пройти шведський АІК (2:1 та 0:2 в овертаймі).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» в овертаймі вибило австрійський «Штурм» із кваліфікації Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Університатя»

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