Проблеми Левів, любовні перемоги Терезів та звістка для Водолія: несподіваний поворот чекає на п'ять знаків зодіаку 12 серпня

12 серпня — 16 місячний день — астрологи називають періодом оновлення енергії людини після піку активності у повний місяць, який настав о 4:36 за київським часом.

Яким буде цей день для всіх знаківв зодіаку, розповідає slovofraza.com.

У Овна — критичний день, який несе несподівані повороти. Представникам цього знаку слід бути обачними, не ухвалювати жодних важливих рішень, уникати суперечок та конфліктів на роботі. Та й від прогулянок ввечері на самоті краще відмовитися.

Тельцю, якому сьогодні раптом заманеться зустрітися зі старими знайомими або відновити перерваний раніше любовний зв'язок, краще від цього відмовитися. Такі контакти можуть призвести до ревнощів, проблем у сімейних стосунках, сварок. Ваше нечуйне ставлення, відкрита грубість дратуватимуть близьких людей і призведуть до скандалів. Представникам цього знаку варто звернути увагу на своє здоров'я та здоров'я близьких людей.

А у Близнюків — сприятливий день для звернення до начальства чи до вищих організацій. Ділову зустріч краще провести у першій половині дня. Сьогодні не слід приймати спонтанні рішення — всі проблеми вирішаться, якщо ви виявите обачність.

Читайте також: Сила Меркурія та Діви: крутий поворот долі чекає на три знаки зодіаку з 4 по 25 серпня

Сьогодні Рак має сприятливий день для торговельної діяльності, комерційних угод, великих придбань. У другій половині дня ймовірні спад у настрої, легка депресія. Зірки радять представникам цього знаку виявляти мудрість і такт — це, мабуть, єдиний спосіб уникнути необдуманих дій щодо близької людини. Вечір краще провести у спокійній домашній обстановці.

Леву цього дня краще відмовитися від активності у комерційних справах, від нових знайомств та й спілкування з оточуючими загалом. Зірки, як і раніше, вказують на ймовірні ускладнення зі здоров'ям. Імовірні невеликі успіхи в особистих справах, але матеріальні питання вирішити буде нелегко.

На Діву чекає вдалий день, коли можна сміливо братися за будь-яку справу — життєвий потенціал знаходиться на високому рівні. Люди, які самотні або шукають пригод, можуть привернути до себе увагу протилежної статі, проте знайомство обіцяє невдовзі закінчиться сваркою чи скандалом.

У Терезів початок дня сприятливий для колективних дій, спільних заходів. Однак представникам цього знаку потрібно бути обережними у відносинах з партнерами або під час укладання комерційних угод — можливий обман чи фінансові втрати. У другій половині дня не поспішайте з новими любовними перемогами — сьогодні сексуальні контакти вимагають обачності.

Можливо, сьогодні діяльність Скорпіона буде відзначена начальством або бізнес-партнерами. Не виключені приємні новини, пов'язані з близькими людьми чи успіхом у сфері професійної діяльності.

Читайте також: Серйозні зміни для Риб та сумнівні угоди Дів: гороскоп на тиждень з 8 по 14 серпня

На Стрільця чекає вкрай несприятливий день обманів та ілюзій, який пройде під знаком невірності та хибних обіцянок. Можливо, цей день буде наповнений подіями, пов'язаними з невдалою комерційною діяльністю. Представникам цього знаку потрібно бути уважними при покупках чи отриманні привабливої комерційної пропозиції — бережіться обману.

У Козерога день обіцяє бути сприятливим для подорожей, фізичних навантажень, операцій з нерухомістю. Зірки обіцяють успіх та процвітання у будь-яких починаннях — сміливо можна братися за новий проект. Можливе нове знайомство, яке згодом переросте у серйозні стосунки.

Сприятливий день для спілкування з партнерами, навчання, початку нової справи чекає на Водолія. Ймовірна гарна звістка, яка відкриє нові горизонти. Зірки радять звернути увагу на здоров'я. Можливо, ви відчуєте сьогодні легке нездужання, безпричинну тугу.

Риби сьогодні можуть переміститися службовими сходами, велика ймовірність вигідної ділової пропозиції, яку варто добре обміркувати. У будь-якому випадку постарайтеся зміцнитись на зайнятих позиціях. Не залишайте поза увагою симптоми захворювань.

Ексклюзивний матеріал «Зіркопад Персеїди: як правильно загадувати бажання» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

249

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram