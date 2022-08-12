В Мелітополі пролунав вибух: що відомо

У Мелітополі, де партизани нещодавно влаштували вибух біля штабу «єдиної росії», знов чути вибухи.

Як повідомив міський голова Іван Федоров, гучний вибух пролунав в одному з дворів на вулиці Гоголя.

«За попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій. За словами місцевих мешканців, після вибуху в сторону мікрорайону поїхали „швидкі“. Нагадаю, що рух опору пильно стежить за колаборантами, знає кожного в обличчя і по імені, й нікого не залишить без належної уваги», — додав мер тимчасово окупованого Мелітополя.

Нагадаємо, що у ніч проти 8 серпня ЗСУ високоточними ракетами HIMARS нанесли удар по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах Мелітополя.

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