Чатні з кабачків на зиму: старовинний рецепт сім'ї Кейт Міддлтон
Герцогиня Кембриджська колись пригощала чатні з кабачків королеву Єлизавету II на Різдво.
Про це Кейт Міддлтон розповіла у документальному фільмі, присвяченому 90-річчю королеви. Герцогиня додала, що так чатні готувала її бабуся. У приготуванні немає нічого складного, проте страва має справді неперевершений смак.
Продукти:
2 кг очищених та нарізаних кубиками кабачків
4 дрібно нарізані цибулини
3 нарізаних кубиками яблука
1 склянка родзинок
1 склянка замоченого та нарізаного чорносливу
2,5 склянки солодового оцту (можна замінити яблучним)
4 склянки тростинного цукру (можна замінити звичайним)
1 чайна ложка солі
2 столові ложки сухого імбиру
2 столові ложки суміші спецій для маринованих огірків (зав'язати у марлевий мішечок)
Приготування покроково:
Покласти кабачки, цибулю та яблука у мідний таз для варення, додати решту інгредієнтів та на повільному вогні довести до кипіння.
Зменшити вогонь й варити 1,5−2 години, доки не загусне.
Зняти з вогню, охолодити, вийняти мішечок зі спеціями та викинути.
Перекласти у стерилізовані банки з кришками, що загвинчуються.
Зберігати у прохолодному місці до 12 місяців.
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