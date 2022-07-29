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Чатні з кабачків на зиму: старовинний рецепт сім'ї Кейт Міддлтон

7:30 30 липня 2022
Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська колись пригощала чатні з кабачків королеву Єлизавету II на Різдво.

Про це Кейт Міддлтон розповіла у документальному фільмі, присвяченому 90-річчю королеви. Герцогиня додала, що так чатні готувала її бабуся. У приготуванні немає нічого складного, проте страва має справді неперевершений смак.

Продукти:

2 кг очищених та нарізаних кубиками кабачків
4 дрібно нарізані цибулини
3 нарізаних кубиками яблука
1 склянка родзинок
1 склянка замоченого та нарізаного чорносливу
2,5 склянки солодового оцту (можна замінити яблучним)
4 склянки тростинного цукру (можна замінити звичайним)
1 чайна ложка солі
2 столові ложки сухого імбиру
2 столові ложки суміші спецій для маринованих огірків (зав'язати у марлевий мішечок)

Приготування покроково:

Покласти кабачки, цибулю та яблука у мідний таз для варення, додати решту інгредієнтів та на повільному вогні довести до кипіння.

Зменшити вогонь й варити 1,5−2 години, доки не загусне.

Зняти з вогню, охолодити, вийняти мішечок зі спеціями та викинути.

Перекласти у стерилізовані банки з кришками, що загвинчуються.

Зберігати у прохолодному місці до 12 місяців.

Раніше «ФАКТИ» публікували інші рецепти з кабачків на зиму.

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Чатні з кабачків на зиму: старовинний рецепт сім'ї Кейт Міддлтон

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