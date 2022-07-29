Чатні з кабачків на зиму: старовинний рецепт сім'ї Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська колись пригощала чатні з кабачків королеву Єлизавету II на Різдво.



Про це Кейт Міддлтон розповіла у документальному фільмі, присвяченому 90-річчю королеви. Герцогиня додала, що так чатні готувала її бабуся. У приготуванні немає нічого складного, проте страва має справді неперевершений смак.

Продукти:



2 кг очищених та нарізаних кубиками кабачків

4 дрібно нарізані цибулини

3 нарізаних кубиками яблука

1 склянка родзинок

1 склянка замоченого та нарізаного чорносливу

2,5 склянки солодового оцту (можна замінити яблучним)

4 склянки тростинного цукру (можна замінити звичайним)

1 чайна ложка солі

2 столові ложки сухого імбиру

2 столові ложки суміші спецій для маринованих огірків (зав'язати у марлевий мішечок)

Приготування покроково:

Покласти кабачки, цибулю та яблука у мідний таз для варення, додати решту інгредієнтів та на повільному вогні довести до кипіння.

Зменшити вогонь й варити 1,5−2 години, доки не загусне.

Зняти з вогню, охолодити, вийняти мішечок зі спеціями та викинути.

Перекласти у стерилізовані банки з кришками, що загвинчуються.

Зберігати у прохолодному місці до 12 місяців.