«Ви будете у захваті, наскільки це смачно та просто»: готуємо кабачковий салат із гострим перцем
Ніжний смак і низька калорійність кабачків зробили цей овоч одним з найулюбленіших як у кулінарії, так і в консервуванні. А якщо додати сюди кілька продуктів, вийде чудова консервація на зиму. «Ви будете у захваті, наскільки це смачно та просто», — каже кулінарка Ніна Зубко.
Інгредієнти:
- 3 кг кабачків
- 6 солодких перчин
- 3 гострих перчини
- 2 головки часнику
- 1 ст. цукру
- 2 ст. л. солі
- 1 ст. рослинної олії
- 0.5 ст. оцту
- 400 г томатної пасти
Приготування:
Кабачки ріжемо кубиками. Перчики та часник мелемо у м'ясорубці, додаємо сіль, цукор, олію, оцет та томатну пасту і перемішуємо з кабачками. Залишаємо на 3 години. Потім доводимо до кипіння та варимо 45 хвилин на невеликому вогні, розкладаємо в банки та закриваємо.
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