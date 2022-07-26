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«Ви будете у захваті, наскільки це смачно та просто»: готуємо кабачковий салат із гострим перцем

22:30 26 липня 2022
кабачковий салат із гострим перцем

Ніжний смак і низька калорійність кабачків зробили цей овоч одним з найулюбленіших як у кулінарії, так і в консервуванні. А якщо додати сюди кілька продуктів, вийде чудова консервація на зиму. «Ви будете у захваті, наскільки це смачно та просто», — каже кулінарка Ніна Зубко.

Інгредієнти:

  • 3 кг кабачків
  • 6 солодких перчин
  • 3 гострих перчини
  • 2 головки часнику
  • 1 ст. цукру
  • 2 ст. л. солі
  • 1 ст. рослинної олії
  • 0.5 ст. оцту
  • 400 г томатної пасти

Приготування:

Кабачки ріжемо кубиками. Перчики та часник мелемо у м'ясорубці, додаємо сіль, цукор, олію, оцет та томатну пасту і перемішуємо з кабачками. Залишаємо на 3 години. Потім доводимо до кипіння та варимо 45 хвилин на невеликому вогні, розкладаємо в банки та закриваємо.

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