«Ви будете у захваті, наскільки це смачно та просто»: готуємо кабачковий салат із гострим перцем

Ніжний смак і низька калорійність кабачків зробили цей овоч одним з найулюбленіших як у кулінарії, так і в консервуванні. А якщо додати сюди кілька продуктів, вийде чудова консервація на зиму. «Ви будете у захваті, наскільки це смачно та просто», — каже кулінарка Ніна Зубко.

Інгредієнти:

3 кг кабачків

6 солодких перчин

3 гострих перчини

2 головки часнику

1 ст. цукру

2 ст. л. солі

1 ст. рослинної олії

0.5 ст. оцту

400 г томатної пасти

Приготування:

Кабачки ріжемо кубиками. Перчики та часник мелемо у м'ясорубці, додаємо сіль, цукор, олію, оцет та томатну пасту і перемішуємо з кабачками. Залишаємо на 3 години. Потім доводимо до кипіння та варимо 45 хвилин на невеликому вогні, розкладаємо в банки та закриваємо.

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