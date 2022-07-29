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Кетчуп із кабачків: цей соус стане родзинкою вашого літнього меню і порадує взимку

21:55 29 липня 2022
Кетчуп з кабачків

Рецептів кутчупів безліч, але цей — просто супер! Його із задоволенням будуть їсти навіть ті, що не люблять такого соусу. І ніхто не здогадається, що основний складник — кабачки! Обов'язково закрутіть на зиму — радить кулінарка Лариса Павлюк, яка раніше поділилася рецептом маринованих слив «під оливки».

Інгредієнти:

  • 1,5 кг кабачків (важити почищеними без зернят),
  • 500 г цибулі,
  • 1,5 ст. л. солі,
  • 2 ст. л. цукру,
  • 1 ч. л. солодкої паприки,
  • 1 ч. л. гострого перцю чилі,
  • 100 мл оцту,
  • 0,5 л томатної пасти,
  • 1 ч. л. кориці.

Приготування:

Кабачки почистити, вийняти зернята та порізати на кубики, цибулю теж порізати кубиками. Скласти разом у каструлю, додати солі, перемішати і залишити на 2 години, щоб овочі пустили сік.

Тоді варити 45 хвилин. Трохи охолодити, перемолоти блендером на гладку масу, додати цукор, солодку паприку, гострий перець, томатну пасту, корицю. Варити 10 хв. Влити оцет перемішати та розкласти у стерильні банки. Стерилізувати 15 хв. Закрутити.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт кабачкового салату із гострим перцем.

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