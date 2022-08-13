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Лазанья з кабачків: для тих, хто любить смачне та боїться погладшати

20:10 13 серпня 2022
Лазанья з кабачків

Цей рецепт, безумовно, оцінять любителі готувати швидко, смачно та ефектно. Така лазанья не тільки смачна, але й малокалорійна, підходить людям, які дбають про правильне харчування. За словами кулінарки Лариси Павлюк, якщо у готовій страві забагато рідини з кабачків, її можна злити.

Інгредієнти:

3 середні кабачки, 500 г курячого фаршу, 1 цибулина, спеції до курки, сіль, перець.

Соус бешамель: 300 мл молока, 2 ст. л. борошна, 50 г. масла, мускатний горіх, 3 зубчики часнику, 50 г твердого сиру.

Приготування:

Кабачки розкраяти вздовж і посипати сіллю, залишити на 30 хв., тоді злити сік. Цибулю порізати на кубики і посмажити на сковорідці, додати фарш, тушкувати до готовності, наприкінці додати спеції.

Масло до соусу бешамель покласти в каструлю з товстим дном, розтопити, додати борошно, перемішати, тоді влити молоко, вичавити часник і дати мускатний горіх. Усе варити до загустіння, постійно помішуючи.

На дно форми викласти шар кабачків, тоді половину фаршу, полити бешамелем, знову шар кабачків і друга половина фаршу, бешамель, знову кабачки, фарш і залити все бешамелем, пекти 20 хв. у духовці, а тоді посипати лазанью сиром і пекти ще 15 хв.

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» пропонували рецепт лінивої лазаньї, якщо у господині раптом зовсім немає часу.

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