«Батьки втратили єдиного сина»: від рашистської зброї загинув молодий поет із Сумщини

Під час бою у Донецькій області загинув 28-річний Артем Довгополий із Конотопа. Він служив у 58-ій бригаді. Трагічну звістку повідомив науковець Сергій П'ятаченко.

«Артем був чудовим поетом, лауреатом численних конкурсів, відвідував конотопську літстудію „Джерела“. У 2015 році він став одним із переможців обласного конкурсу молодих літераторів, і я із задоволенням включив його вірші до збірки „Орфей-2015“. Сьогодні вони звучать зовсім інакше. Висловлюю співчуття батькам, які втратили єдиного сина».

Відомо, що до 13 лютого боєць проходив службу за контрактом у Державній прикордонній службі України. Але за два тижні до вторгнення рашистів у нього закінчився контракт. Втім, він пішов добровольцем боронити Україну. 4 серпня він загинув внаслідок артилерійського обстрілу.

«У групі, де навчався Артем Довгополий, я викладала зарубіжну літературу. Він любив аналізувати художні твори, в яких головний персонаж поставав перед моральним вибором. Тож Артем завжди брав активну участь в обговоренні цього вибору, його правильності. А ще він писав вірші. Часто показував їх мені, якщо десь губилася рима або думка, — разом їх шукали. Це була 141 група, паралельна до тієї, де я була класним керівником — до 142. Студенти обох колективів товаришували, жили разом в кімнаті чи секції. Ось таке у них започаткувалося у технікумі братерство. І в його числі був Артем Довгополий!» — розповіла про загиблого воїна викладач Алла Нечай. — Війна безжальна такою мірою, якою сліпа навіть надточна зброя. Тому гинуть ті, хто мав би жити, служити країні, радіти життю".

Раніше «ФАКТИ» писали, що актор театру та кіно Віктор Стороженко, який грав на сцені Молодого театру, отримав тяжке поранення в бою на Донеччині.



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