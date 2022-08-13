Квартири передадуть військовим та медикам: у Зеленського розповіли, що буде з житлом для переселенців після війни

Поряд з відновленням житлового фонду, в Україні планують побудувати також нові тимчасові багатоквартирні будинки для переселенців, а після повернення їх до свого житла ці квартири будуть передані військовим, медикам та працівникам поліції.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко у Telegram за підсумками зустрічі з Послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне.

Він також заявив про завершення підготовки плану будівництва житла для переселенців.

«Він розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлено відповідну документацію» , — додав Тимошенко.

Згідно з планом, передбачається будівництво п'ятиповерхових житлових будинків протягом 5−6 місяців у 16 областях України — по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та обладнанням складе близько $ 700−800 за квадратний метр.

А модульні містечка, які також відкриваються для внутрішньо переміщених осіб, матимуть все необхідне обладнання, щоб функціонувати й узимку.

Нагадаємо, співачка Тіна Кароль купила квартиру на Прикарпатті для автора «Маріупольського щоденника» та його родини.

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