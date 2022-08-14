Мало людей та багато медуз: як проходить «оксамитовий сезон» в окупованій Кирилівці

Один із найбільших курортів Запорізької області Кирилівка перебуває в окупації з лютого 2022 року — з моменту нападу російського агресора на Україну. Тому пляжний сезон цього літа в селищі, як і на інших курортах Азова, так і не почався на повну силу, пише «Телеграф».

Так, до середини серпня у селищі працює кілька продуктових, відкрився магазин із дрібницями, але на пляжах все також порожньо.

Відпочити в люкс номерах у готелі з басейном у центрі Кирилівки на середину серпня можна за 250 грн з особи.

Але бажаючих скористатися пропозицією є небагато — у розпал пляжного часу 10−11 ранку вулиці селища та пляжі порожні. Ситуація не змінюється й в інший час доби. Люди є, але їх дуже мало.

У закладах та магазинах цінники виставляють у гривнях, але вказують другу ціну у рублях. Крупи та борошно продають, в основному, на вагу.

Поїсти у закладі у Кирилівці можна непогано і на 200 гривень, з'ївши і перше, і друге. За порцію шурпи просять 100 грн, а шашлик оцінюють у 70 грн за 100 грам. Дині та кавуни на шляху на пляж можна придбати по 10 грн за кілограм.

У морі, як це притаманно Азовському узбережжю у серпні, багато медуз. У 2022 році для них роздолля, адже відпочиваючих майже немає, і вони можуть вільно розмножуватися.

Як писали «ФАКТИ», на одному з найвідоміших українських курортів — Арабатській стрілці — цього літа також майже безлюдно.

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