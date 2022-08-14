Застосуйте негашене вапно — і від слимаків сліду не залишиться

Останні три роки слимаків на городах українців відчутно побільшало. Що робити і як боротися зі шкідниками, розповів городник зі стажем Микола Кошовий.

«Це досить серйозний шкідник, адже поїдає будь-які рослини і знищує їх на ранній стадії росту. Найгірше, що слимаки не мають природних ворогів. Хащі, бур’яни лише сприяють їхньому розмноженню. Тому насамперед потрібно чистити ділянки від бур’янів. Також один із варіантів — збирати їх, але на великій ділянці це зробити непросто.

Раджу боротись із слимаками народними методами. Слід застосовувати негашене вапно — з нього роблять своєрідний кордон навколо рослин. Воно вбирає вологу і слиз шкідників, тим самим ускладнюючи їх переміщення. Також вапно «спалює» слимака і не шкодить ґрунту та легко змивається дощем".

Нагадаємо ще кілька способів боротьби зі слимаками.



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