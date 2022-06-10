Регулярно скошуйте траву та бур’яни: як позбутись слимаків, які шкодять врожаю

Слимаки та равлики — справжнє прокляття не тільки для городників, а й для багатьох садівників. Вони на повільній швидкості проносяться через сад, знищуючи молоді рослини під покровом темряви. Навіть один равлик може завдати чималої шкоди. Як запобігти розмноженню цих шкідників, знає городник Віталій Поймало.

«Кожен сезон перекопуйте город, слимаки взимку прекрасно живуть у ґрунті, й так ви позбавите їх укриття, — радить Віталій Поймало. — Ще на етапі планування посадки врожаю, не висаджувати рослини надто близько одну до одної. Багато тіні та зручне швидке пересування для черевоногих — те, що треба. Також на допомогу — рання висадка. Так рослини краще зміцняться до масових атак слимаків. Садіть рослини в підняті грядки, і хоча існує ймовірність того, що слимаки та равлики можуть забратися нагору, це трохи знижує ризик пошкодження саджанців.

Деякі садівники обмотують свої підняті грядки мідною стрічкою, щоб відлякати слимаків. Гладка поверхня для молюсків — ідеальна. А тирса, хвоя, пісок, яєчна шкаралупа та висушена кропива є чудовими «утруднювачами» пересування для шкідників. Мульчу потрібно періодично ворушити, щоб вона була вологою, інакше ефект буде протилежним. Регулярно скошуйте траву, бур'яни — чудове укриття для шкідників-молюсків, які чекають на закінчення спеки в густій ​​траві. Намагайтеся не поливати садок наприкінці дня. Оскільки слимаки розмножуються у вологих умовах, завжди поливайте вранці, щоб до ночі сад висох".

Городник радить замінити дощовий полив на краплинний, який направляє воду в кореневу зону і зберігає сухе листя рослин.

«Слимакам не подобаються рослини з сильно пахким листям, такими є багато звичайних трав, — додає Віталій Поймало. — Також вони не люблять рослини з пухнастим листям».

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Фото: pixabay.com

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