Як позбутися слимаків на городі: три простих і дієвих способи

Багато городників стикаються з навалою слимаків, які харчуються листям рослин і залишають від них лише клапті.

При цьому виявити шкідників досить непросто — адже від сонця вони ховаються під землю, тому помітити їх можна тільки рано чи після дощу, а побічно — за слідами висихаючого слизу, який вони залишають скрізь.

Як позбутися слимаків, розповіли автори інтернет-ресурсу Дача своїми руками .

Найпростішим способом вони називають прорідження території — шляхом ліквідації тіні на дачній ділянці. Також важливо прибирати і утилізувати всі гілки і залишки рослинності — все це може стати прихистком для слимаків, де вони будуть активно розмножуватися. У деяких випадках навіть рекомендується позбутися компостної ями.

Існують й інші методи боротьби зі шкідниками.

1. Створити перешкоди або доріжки, які заважатимуть шкіднику перебиратися з місця на місце. Для цього можна використовувати тирсу, кору дерева, голки сосни, пісок, щебінь, гравій тощо. Головне, щоб створена перешкода залишалася сухою.

2. Висадити біля облюбованих слимаками капусти, моркви, салату, малини, полуниці, календули та китайської айстри рослини, що відлякують слимаків, — полин, ромашку, цибулю, часник і чебрець.

3. Використовувати пастки на основі пива. Для цього використовується бляшанка, яка вкопується в ґрунт так, щоб шкідникам було зручно туди падати. Потрапляючи у пиво, вони більше не зможуть вибратися і гинуть.

Автори сайту відзначають, що на ринку є і велика кількість хімічних препаратів, але їх отрута може потрапити на рослини та дерева, тому буде і здоровіше, і простіше скористатися народними методами.

Нагадаємо, що пивну пастку застосовують і при боротьбі з іншим городнім шкідником — капустянкою. Також «ФАКТИ» порадили прості засоби захисту городу від птахів.

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