«Бомба вагою у пів тонни могла пробити дах та вибухнути усередині будинку»: у Харкові рятувальники зняли авіабомбу з багатоповерхівки

Надпотужну авіабомбу, що дивом не вибухнула, зняли з даху багатоповерхівки у Харкові рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

— Ця бомба з російського літака була скинута на багатоповерхівку у харківському мікрорайоні Північна Салтівка ще 19 березня, — розповів «ФАКТАМ» начальник частини гуманітарного розмінування Міжрегіонального центру розмінування та швидкого реагування ДСНС України Ігор Овчарук. — Але, на превелике щастя, бомба не вибухнула. Лише впала на дах і, на щастя, його теж не пробила! Так і лежала там заввишки десь 35−40 метрів, врізавшись у перекриття.

Вже 20 березня наші піротехніки ретельно обстежили цей «подарунок» від «рускіх братьєв» і вилучили з нього два вибухівники. Це пристрої, що мають привести у дію сам вибуховий механізм. Вони знаходились у головній та хвостовій частині бомби. Обидва вибухівники саме були зведені й готові здетонувати щомиті! До того ж тоді цю частину міста густо обстрілювали з мінометів та артилерії. І чергові «подарунки» від «руского міра» могли прилетіти нам усім щохвилини. Тож нам довелось провести цю ювелірну роботу на відкритому місці десь за годину! Бомба була вже обеззброєна. Але забрати її саму з даху тоді не було жодної можливості. Так вона й пролежала на даху понад три місяці.

— Розкажіть, будь ласка, детальніше, чим саме небезпечна ця авіабомба?

— Це фугасна авіаційна бомба ФАБ-500. Її вага — пів тонни. У ній міститься 300 кілограмів тротилу. Ця бомба елементарно могла пробити своєю вагою увесь дах, перекриття, провалитись усередину будинку і вибухнути вже там! Тоді були б стерті у порох як мінімум чотири-п'ять поверхів, а то й частина будинку. Тож це реальне диво!

Добре й те, що люди з цього мікрорайону в більшості були завчасно евакуйовані або виїхали самотужки з небезпечної зони. Ця частина міста досі малолюдна.

— А як вам таки вдалось остаточно побороти цю залізну смерть?

— Ми обрали зручний день та час, коли цю частину міста практично не обстрілювали та не бомбардували. Тому й чекали до кінця червня. Довелось діяти у максимально обмежені терміни. Спершу ми усією командою саперів піднялись на дах, де ще раз дуже ретельно обстежили та оглянули бомбу. На щастя, обійшлось без «сюрпризів». Далі ми дуже акуратно вивільнили бомбу з уламків даху.

Наші колеги з аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Харківській області підігнали потужний підйомний кран із вильотом стріли у понад 35 метрів та вантажопідйомністю понад 30 тонн. І ми закріпили бомбу нашим колегам-кранівникам.

До речі, зазначу, що шляхи для під’їзду крану та спецтехніки до цього будинку ще довелось дуже довго розчищати від уламків будинків та мотлоху. А в усьому мікрорайоні ще завчасно вимкнули електроенергію та газ. Добре й те, що, як я вже казав, у цих будинках майже немає мешканців.

— Чи важко було знімати бомбу безпосередньо з даху?

— Харківські кранівники-рятувальники віртуозно й дуже обережно повільно зняли «подарунок руского міра» з даху та спустили його на землю. На щастя, обстрілів в цей момент не було, вітру також. Далі бомбу завантажили у наш спеціальний автомобіль. Ми вже вивезли цю бомбу за межі міста у безпечне місце задля подальшої утилізації. Уся спецоперація тривала близько години.

Фото пресслужби ГУ ДСНС України у Харківській області

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