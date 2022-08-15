Доведеться працювати чи не до 80 років: що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу

Щоб у 2022 році вийти на пенсію за віком у 60 років, потрібно мати 29 років страхового стажу. Починаючи з 2028 року, пенсія за віком призначатиметься у 60 років лише тим, хто матиме не менше 35 років стажу (це стосується і чоловіків, і жінок). Якщо необхідного стажу не буде, пенсії людина не отримає. Вона може розраховувати лише на невелику матеріальну допомогу від держави.

Про це нагадує видання «На пенсії».



Ресурс наводить лист читачки, яка пише про те, що недавно перебирала документи та натрапила на «синю книжечку» — свою трудову. Записів у ній дуже мало, і виходить, що працюючи з 19 років, жінка до передпенсійного віку «накопичила» лише 3 роки 9 місяців та 10 днів стажу.



«Зрозуміло, що мало хто хоче оформлювати співробітників офіційно. Поки що є час (мені 40 років), напевно, треба з цим щось робити. Інакше, щоб мати необхідну для пенсії кількість стажу, працювати мені доведеться мало не до 80 років Підкажіть, що робити у такій ситуації. Чи варто про це думати, або поки „доживемо до пенсії“ — таке поняття зовсім зникне?» — запитує вона.



Незалежний консультант Сергій Коробкін порекомендував, як зібрати стаж для пенсії.



Він нагадав, що стаж до 2004 року враховується за трудовою книжкою. У нього зараховується:

- навчання в училищі, технікумі, інституті на стаціонарі;

- служба в армії;

- періоди догляду непрацюючої матері за дітьми до трьох років.

Після 2004 року до стажу зараховується період, за який було сплачено страхові внески. Тому важливо мати офіційне працевлаштування.

Дані про сплату внесків є на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Це завжди можна перевірити.

Але якщо людина вже майже досягла пенсійного віку, а стажу не вистачає, його можна докупити. Можна самостійно сплачувати за себе внески, уклавши договір добровільного пенсійного страхування у податковій. Такий договір укладається щонайменше на один рік. Наразі місяць стажу коштує 1430 гривень — це розмір єдиного соціального внеску (22% від мінімальної зарплати).

Таким чином людина може поступово заробляти свій майбутній стаж, навіть не бувши влаштованою офіційно.

«Припустимо, людині незабаром 60 років, і вона не встигає вже укласти такий договір, а стажу для призначення пенсії не вистачає. Тоді закон дозволяє докупити стаж за минулий час, коли людина офіційно не працювала. У такому разі вартість стажу коштує вдвічі дорожче. Щоби докупити рік такого стажу зараз, потрібно мати 34 320 гривень. Далі вже кожен вирішує сам, як краще вчинити та які є можливості», — пояснює Коробкін.

Нагадаємо, до кінця 2022 року в Україні очікується ще два підвищення пенсій. У грудні максимальна пенсія зросте одразу на 660 гривень.

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