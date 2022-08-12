«У колаборантів підгорає «заднє місце»: стало відомо, кого підірвали партизани у Мелітополі

Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, який раніше повідомив про вибух в одному з дворів на вулиці Гоголя, розповів, кого за чергову мету обрали партизани.

«Вибухове попередження від мелітопольського підпілля — полювання на колаборантів, які готуються до псевдореферендуму, розпочато. Сьогодні у колаборантів підгоряє заднє місце. У прямому сенсі. „За заслугами“ отримав один із керівників виборчого штабу „єдиної росії“ — керівник пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ Олег Шостак», — пише Федоров у соцмережах.

За його словами, Шостак — поплічник голови окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області Євгена Балицького, якому нещодавно було повідомлено про підозру за співпрацю з окупантами.

За словами Федорова, Олег Шостак «довгий час був маріонеткою приватного місцевого телеканалу «МТВ-Плюс» і «систематично видавав в ефір карту України без Криму і сюжети про начебто палке кохання мелітопольців до росії».

«Підсумок: наразі Шостак точно не зможе сидіти на стільці рівно — його частина тіла для сидіння буквально підірвана», — додав він.

Мер Мелітополя нагадав, що минулого тижня партизани підпалили будинок колаборантки — співмешканки окупаційного коменданта одного із селищ сусіднього з Мелітопольським району, яка всіма способами активно готувалася до «голосування». А двоє поплічників окупаційної «влади», які бігали селами з незрозумілими «списками», отримали ножові поранення. Після цього мешканці кількох населених пунктів навідріз відмовляються допомагати окупантам.

А цього тижня було підірвано головний штаб «єдиної росії» на пр. Б. Хмельницького у Мелітополі, де окупанти формували фальшиві списки та здійснювали підкуп виборців.

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