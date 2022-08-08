Зірка Голлівуду Джессіка Честейн вражена масштабами руйнувань в Ірпені

Зірка Голлівуду Джесіка Честейн, яка зіграла у фільмах «Агент Єва», «Гра Моллі», «Небезпечна гра Слоун», «Найжорстокіший рік», «Інтерстелар» та інших, приїхала в Україну. Знаменита актриса прибула до Києва потягом. Як повідомляє «Суспільне», Джесіка відвідала дитячу клініку «Охматдит» та побувала в Ірпені.

Власниця «Оскару» побувала на місці зруйнованого рашистами житлового комплексу, а також відвідала одну з ірпінських сімей, яка втратила житло під час російських обстрілів мирних будинків. Від свідків жахливих подій вона почула про факти військових злочинів окупаційних військ та про те, що довелося пережити мирним людям під час воєнних дій у місті.

Джесіка Честейн висловила солідарність українському народу та була вражена масштабами руйнувань, завданих російськими загарбниками.

Також актриса зустрілася із президентом Володимиром Зеленським. На каналі у Telegram глави держави опублікували фото зустрічі в кабінеті в Офісі президента.

«Для нас такі візити відомих людей надзвичайно цінні. Завдяки цьому світ ще більше чутиме, знатиме й розумітиме правду про те, що відбувається в нашій країні. Дякуємо за підтримку!» — написав Зеленський.

Нагадаємо, багато світових зірок підтримали Україну. Вони висловлюють солідарність на концертах, у соціальних мережах.

Шон Пенн неодноразово відвідував українські міста, він знімає документальний фільм про нашу країну.

Соліст американського гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс на сцені фестивалю Opener у Польщі він звернувся до публіки, засудивши війну та присвятивши українцям пісню Alphaville Forever Young.

Фото Telegram Zelenskiy_official

Фото в заголовку instagram.com/jessicachastain

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