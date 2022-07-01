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«Чому досі йде війна, чому діти помирають?»: соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс підтримав українців

12:03 1 липня 2022
соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс

Соліст американського гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс, який підняв прапор України на нещодавньому концерті у Празі, знову підтримав українців. На сцені фестивалю Opener у Польщі він звернувся до публіки, засудивши війну та присвятивши українцям пісню Alphaville Forever Young.

Промова Дена була дуже емоційною, він помітно хвилювався, підбираючи слова. Найбільше музиканта обурює те, що в цій клятій війні гинуть діти. За що? За словами музиканта, він почувається безпорадним.

«Чудовим людям з України. Так багато з них втратили домівки, невже це 2022 рік? Чому досі йде війна, чому діти помирають, чому ми не можемо зробити більше, ніж заспівати? Я почуваюся безпорадно», — сказав Рейнольдс.

Його зачепили листи українських шанувальників.

«Я читав ваші листи. Я знаю, що ви тут. Ця пісня для вас. Нехай ваші сім'ї будуть у безпеці і настане мир, який побачать ваші діти. Ця пісня для України», — сказав Ден Рейнольдс.

Багато світових знаменитостей підтримують Україну, розповідаючи правду про війну та перераховуючи кошти для нашої країни. Днями у Києві знову побував голлівудський актор та режисер Шон Пенн, який знімає фільм про події у нашій країні.

Також в Україну відвідав знаменитий актор Бен Стіллер.

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