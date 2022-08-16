Хтось у Кремлі намагається за спиною путіна вести переговори зі Заходом про закінчення війни з Україною, — ЗМІ

У найближчому оточенні володимира путіна почалася паніка. Частина наближених до російського президента намагаються за його спиною домовитися зі Заходом. Про це повідомляє британська газета The Mirror з посиланням на секретний документ, який опинився у розпорядженні видання.

Як пише газета, представник кремлівської еліти вийшов на зв'язок з ЦРУ через дипломатичні кола. Він хоче якнайшвидше припинити криваву війну в Україні й стверджує, що не самотній у цьому прагненні. Серед російської еліти багато інших, хто прагне того ж. Однак ці люди бояться заявляти про це відкрито. Ніхто не хоче, щоб його знайшли мертвим. За останні кілька місяців «вчинили самогубство» вже кілька людей, які обіймали високі посади в різних російських державних структурах та великих компаніях. Деякі, як Анатолій Чубайс, наприклад, раптово опинялися в лікарні з якимось вкрай рідкісним захворюванням.

Кремлівська еліта серйозно налякана жорсткими санкціями, що США та Євросоюз запровадили проти росії. Ці люди розуміють, що на російську економіку чекає крах. І вони бачать, що путін має намір продовжувати війну за всяку ціну. А це означає, що Захід не тільки не скасує чинних санкцій, а й може запровадити нові.

The Mirror пише, що людина, про яку йдеться, зважилася на контакт з іноземними спецслужбами після загострення ситуації на Запорізькій АЕС.

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