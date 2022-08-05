«Коли мине війна»: Настя Каменських випустила чуттєву пісню про кохання

Популярна українська співачка Настя Каменських/NK, яка разом з Потапом перебуває за кордоном, випустила нову пісню та кліп — «Коли мине війна».

За словами артистки, нову роботу вона присвятила коханню, яке дає сили вистояти у цій важкій боротьбі за свободу.

«Це пісня про таку любов, яка долає все лихе, яка додає сили і віри. Оберігає і надихає.

За ці 5 місяців тисячі історій такого кохання зігрівали наші серця і підтримували нас. І саме вони лягли в основу цієї пісні", — прокоментувала Настя нову роботу.

Вона розповіла, що знімати кліп в таких умовах дуже складно. Якщо раніше працювала команда — приблизно сорок людей, то зараз над відео працювали троє.

Знімали у полі, серед колосків пшениці, а голову співачки прикрашав символічний вінок із колосся і квітів, які власноруч зібрала та скомпонувала Каменських.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що співачка Оля Цибульська влучно переклала на українську мову хіт Каменських «Красное вино», а також композицію Лободи «Скучала».

А гурт «Океан Ельзи» і Святослав Вакарчук випустили драматичний кліп «Квіти мінних зон», в якому показали пронизливі кадри війни.

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter