«У нас розстрілюють „Градами“, мінами пропаганди»: Юрій Шевчук про війну та політику кремля

Лідер гурту ДДТ Юрій Шевчук, концерти якого скасовують у росії через його антивоєнну позицію, різко висловився про політику кремля, війну та допомогу українцям.

Шевчук свідомо залишається у Росії. Каже, що тут якраз не вистачає тих людей, які відверто говорять про війну.

«Ми дали десяток концертів. Усі зали, де ми виступали, були проти війни. Про цю безглузду дупу я в Єкатеринбурзі те саме говорив, там на мене не настукали. А ось в Уфі сталося. Я ось що із цього приводу згадую. Перший концерт ДДТ ми провели в Уфі в нафтовому інституті у травні 1982 року. Це був перший та останній концерт ДДТ уфимського скликання. Після цього нас заборонили та закрили на повну. І ми співали там „Не стріляй“ якраз. Мир, кохання, рок-н-рол. І через 40 років — травень, концерт в Уфі, і те саме після концерту, нас закривають», — розповів Шевчук в інтерв'ю «Скажи Гордєєвій».

Скасування концертів він називає жорстким ударом, позбавленням права виконувати свій обов'язок перед країною, висловлювати свої думки. Музикант вірить, що росіяни стали жертвами пропаганди.

«Хочу сказати, що росіяни — не раби. Ми просто в окупації. Нас розстрілюють „Градом“ і мінами пропаганди, найжорстокішими ріжуть законами, щодня вбивають нашу пам'ять, наш розум, наш дух. Але ми тримаємося, ми стоїмо, і серед нас також є герої, які ніколи не назвуть себе рабами», — сказав Шевчук.

Також він підтвердив, що частину коштів від концертів, які відбулися, він перерахував на допомогу українським біженцям.

Нагадаємо, що після концерту в Уфі до Шевчука до гримерки заявилися російські правоохоронці з допитом. На музиканта склали протокол. Зі сцени він сказав: «Батьківщина — це дупа президента, яку треба цілувати».

Після цього з'явилися чутки, що музикант збирався до Ізраїлю.

Фото instagram.com/ddt_band

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