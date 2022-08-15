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Євген Синельников зіграв весілля в будинку в Бучі, у підвалі якого ховався від ворожих обстрілів

12:07 15 серпня 2022
Євген та Наталія Синельникові

Екс-ведучий, режисер та співавтор «Орла та Решки» Євген Синельников одружився зі своєю коханою Наталею. Весілля зіграли 12 серпня в Бучі, у будинку, у підвалі якого провели два тижні в окупації, ховаючись від ворожих обстрілів. Молодята поділилися у соціальних мережах зворушливими світлинами.

Двір прикрасили квітами та ліхтариками. Церемонія розпису пройшла на тлі гарної арки з квітів. Наречена була в білій мереживній сукні та фаті. Наречений — у білій сорочці, чорних бриджах та червоних кедах.

«12.08.22 кохання завжди перемагає. А це справжнє кохання! @natashaklipa тепер Наталія Синельникова, з чим я себе вітаю», — підписав фото Євген.

Наталя поділилася, що останнім часом пережила змішані почуття. Цієї зими, в холодному підвалі вона стала нареченою. Євген зробив їй пропозицію руки та серця, підніс саморобну обручку під час окупації. Весною вона стала сиротою — втратила маму. А влітку — найщасливішою жінкою.

«Я стала коханою дружиною. Євгене, ти для мене мій Всесвіт. Ми чекаємо на осінь, зиму… якими вони будуть, ми не знаємо. Але ми віримо в кохання, віримо в силу нашої нації. І ми знаємо, що скоро плакатимемо від щастя — від нашої Перемоги», — написала Наталія.

Нагадаємо, до будинку Синельникових прийшли окупанти і під дулом автомата просили автограф. Євгену дивом вдалося виїхати з Бучі.

Раніше «ФАКТИ» писали про весілля дизайнера Лілії Літковської та колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка.

Фото instagram.com/synelnykov_yevgen, instagram.com/natashaklipa

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