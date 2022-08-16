Несподіваний поворот: «зникле» судно з українським зерном виявилося в Сирії

Судно Razonі з українським зерном, яке вийшло з Одеси два тижні тому, виявили у Сирії, передає Бі-бі-сі.



За інформацією ресурсу, суховантажне судно Razoni, яке вийшло з Одеського порту 1 серпня в рамках міжнародної угоди про продовження морської торгівлі українським зерном, знайшлося у сирійському порту Тартус.



Razoni було першим судном, яке вийшло з України після укладення міжнародної угоди.



Воно не пройшло розвантаження у Лівані, як планувалося. Пізніше була інформація, що Razoni прямує до турецького порту Мерсін. Хто погодився купити кукурудзу, не повідомляється.

В останні дні про його місцеперебування було нічого невідомо, тому що у судна було відключено транспондер.



На борту суховантажу було 26 тисяч тонн кукурудзи. Повідомляється, що частина кукурудзи буде розвантажуватися у сирійському порту.



Зазначимо, саме до Сирії російська влада відправляла судна з краденим українським зерном з Бердянська та Маріуполя. У липні росії вдалося вивезти з Сирії зброю та військову техніку для подальшого використання в Україні.



Нагадаємо, Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією після того, як режим диктатора Асада визнав самопроголошені «ДНР» та «ЛНР».

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