У центрі Мелітополя пролунав сильний вибух «біля лігва» окупантів: що відомо

У середу, 17 серпня, у центрі окупованого Мелітополя, де вчора партизани влаштували два вибухи на підстанції, пролунав потужний вибух. Про це у Telegram повідомив мер міста Іван Федоров.



Гучний звук мешканці чули близько 11 години дня.



«Сильний вибух пролунав біля лігва ворога у центрі Мелітополя. Тут, нагадаю, розташована одна з комендатур окупантів. Чекаємо на подробиці втрат серед рашистів», — написав він.



Своєю чергою, видання «РІА Мелітополь» повідомляє, що вибух було чутно у різних мікрорайонах. Існує також інформація, що вибух був у південній частині міста на виїзді.



«Чули його у різних мікрорайонах. Існує також інформація, що вибух був у південній частині міста на виїзді. Нині подробиці уточнюються. По місту після серії підривів будівлі Єдиної Росії, МРЕВ ДІБДР, поранення колаборанта-пропагандиста Олега Шостака, окупанти розставили пересувні блок-пости», — йдеться у повідомленні.



За інформацією ресурсу, у різних частинах міста відучора стоять «Ягуари» з автоматниками. Перевіряють усі автомобілі. Чоловіків змушують роздягатися та перевіряють щодо наявності татуювань.



«Наші джерела в українському підпіллі повідомляють, що знищуватимуть усіх колаборантів, особливо тих, хто бере участь у підготовці так званого референдуму. Не виключено, що і сьогодні постраждав хтось з колаборантів», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, вчора, 16 серпня, сталося два потужні вибухи в окупованому Криму — один у районі Джанкоя, де горів склад військового призначення. За даними російських ЗМІ, цю пожежу погасили лише сьогодні. Другий вибух був у районі селища Гвардійське біля Сімферополя на авіабазі рашистів.

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