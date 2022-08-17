Багато господинь знають, що потрібно покласти у пральну машину, щоб покращилася якість прання. Але дуже губляться у тому сумному випадку, коли через кілька хвилин після прання пральна машина не відчинила заблоковані дверцята.



Що робити у таких ситуаціях, розповіли автори сервісів з ремонту пральних машин.



За їхньою інформацією, машина може зупинитися посередині циклу, у процесі віджиму або полоскання білизни. У деяких випадках машина взагалі відмовляється прати, але при цьому дверцята залишаються заблокованими, і дістати білизну неможливо. Але найчастіше пральна машина блокується після закінчення циклу.



Щоб розібратися в ситуації та полагодити несправність, можна викликати досвідченого майстра. Але на очікування піде деякий час. Не варто забувати, що програма прання завершилася й випрана білизна продовжує перебувати всередині машинки. Якщо речі будуть перебувати в барабані надто довго, вони можуть почати погано пахнути й прати їх потрібно буде знов.



Тому можна спробувати розблокувати дверцята самостійно, застосувавши деякі хитрощі:

1. Якщо дверцята не відчиняються відразу після прання, не варто панікувати. У багатьох моделях машинок автомат сигнал про завершення циклу подається, але розблокування дверцят відбувається через кілька хвилин. Таким чином, зачекайте до 5 хвилин і спробуйте знову відчинити дверцята.



2. Іншою банальною причиною чому дверцята не відчиняються, може виявитися активний режим «Захист від дітей». Вимкніть цей режим, дверцята відчиняться.



3. Якщо очікування не принесло жодних результатів, наступним кроком відключіть пральну машину від електрики. Вийміть вилку з розетки та чекайте до пів години. Блокування працює, поки електрика надходить, відповідно, якщо знеструмити машинку і залишити її без живлення, блокування люка може відключитися.



4. Якщо ви бачите, що в баку залишилася вода, то перші три методи допомогти не зможуть, варто відразу переходити до аварійного зливу. Для цього підготуйте резервуар достатньої ємності, відкрийте дверцята або панель, там аварійний шланг або тільки зливний фільтр, злийте воду в підготовлену ємність.



Як слід діяти, якщо необхідно розблокувати дверцята вручну:

1. Першим кроком пральну машину необхідно відключити від розетки — можливо, знадобиться контакт з деякими вузлами машинки, які можуть бути під напругою, тому обов'язково слід знеструмити пристрій.



2. Наступним кроком слід перевірити наявність спеціального троса аварійного відкриття люка — знайти трос можна за невеликими дверцятами або панеллю, недалеко від шланга аварійного зливу та зливного фільтра. Зазвичай такий трос забарвлений помаранчевим кольором. Щоб розблокувати дверцята за допомогою троса, необхідно за нього потягнути, і дверцята відчиняться.

3. У випадку, якщо трос аварійного відкриття в конструкції вашої моделі не передбачено, потрібно провести часткове розбирання пральної машини. Насамперед знімаємо верхню панель (стільницю) — відкручуємо два кріплення ззаду і знімаємо стільницю, трохи змістивши її назад. Для більшої зручності пральну машину слід нахилити назад і оперти об стінку. Так барабан під власним тягарем зміститься і звільнить якийсь простір перед дверцятами. Після цього рукою намацуємо пристрій блокування та розтискаємо фіксатор. Дверцята повинні відчинитися.



Останній метод є найскладнішим, а й найбільш дієвим. До нього слід вдаватися лише тоді, коли решта способів розблокування не принесла бажаного результату.

Раніше «ФАКТИ» ділилися секретами ефективного способу ручного прання рушників.

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