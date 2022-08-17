Усик здивував Джошуа своїм вбранням і затягнув після дуелі поглядів «Ой у лузі червона калина» (відео)

У середу, 16 серпня, відбулася остання пресконференція боксерів перед боєм-реваншем за пояси WBA, WBO, IBF, IBO та журналу The Ring у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком (19 перемог, 13 з них — нокаутом) та колишнім володарем титулів британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки), який відбудеться 20 серпня у Джидді.

Український боксер вразив свого суперника та всіх присутніх, з'явившись перед представниками ЗМІ у розкішному козацькому вбранні. Ентоні віддав перевагу футболці та спортивним штанам. Нагадаємо, що на пресконференції перед переможним боєм з Джошуа в Лондоні українець, який підкреслив, що в суботу буде не другий поєдинок, а продовження першого, був в образі Джокера.

Традиційна передостання перед боєм дуель поглядів боксерів пройшла без провокацій. Подивилися один одному у вічі — та й годі. Мовляв, навіщо скандали — про майбутній поєдинок і так говорить весь світ. А на прощання Усик, якого в бою з Джошуа підтримає дружина, не дав присутнім нудьгувати і затягнув зі сцени «Ой у лузі червона калина».

Нагадаємо, що за добу до бою, у п'ятницю, 19 серпня, олімпійські чемпіони проведуть процедуру зважування та останню перед двобоєм дуель поглядів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик на відкритому тренуванні вразив журналістів трюками з монетами.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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