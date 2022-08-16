Де дивитися онлайн «Дніпро-1» — АЕК: розклад трансляцій та ставки букмекерів на відбірний матч Ліги Європи

У четвер, 18 серпня, «Дніпро-1» на стадіоні Košická Futbalová Aréna у словацькому місті Кошице (90 км від Ужгорода) проведе свій дебютний поєдинок у єврокубках. У рамках раунду плей-оф Ліги Європи підопічні Олександра Кучера, який змінив на чолі команди Ігора Йовічевича, який пішов у «Шахтар», зіграють проти віцечемпіона Кіпру АЕКа з Ларнаки (арбітр — 41-річний Тобіас Штілер з Німеччини; вартість квитків — від 6 до 45 євро).

У минулі роки з кіпріотами в єврокубках перетиналися три українські клуби. У сезоні-1973/1974 луганська «Зоря» (тоді ще ворошиловградська) двічі обіграла в 1/16 фіналу Кубка європейських чемпіонів АПОЕЛ (2:0 та 1:0), у сезоні-2010/2011 харківський «Металіст» пройшов «Омонію» у кваліфікації Ліги Європи (2:2 та 1:0), а через рік донецький «Шахтар» з нинішнім наставником дніпрян Кучером у складі грав із АПОЕЛом у групі Ліги чемпіонів (1:1 та 2:0).

Суперник дніпрян АЕК, у лавах якого під керівництвом нового головного тренера 53-річного іспанця Хосе Луїса Олтри виступає 21 (!) легіонер, уже встиг вилетіти з відбору Ліги чемпіонів, поступившись датському «Мідтьюлланду» (1:1 — у гостях, 1:1 — вдома, по пенальті — 3:4), але пройшов у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи сербський «Партизан» (2:1 — на своєму полі, 2:2 — на виїзді).

У майбутній зустрічі букмекери розцінюють шанси команд на успіх як приблизно рівні. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу «Дніпра-1» приймає з коефіцієнтом 2,60, на нічию — 3,10, на виграш острів'ян — 2,80.

У прямій трансляції поєдинок «Дніпро-1» — АЕК на території України дивіться (початок — о 21:00) на телеканалі «2+2» .

Ліга Європи. Відбірний раунд плей-оф. Перший матч

18 серпня (четвер)

«Дніпро-1» — АЕК 21:00 «2+2»

Нагадаємо, що матч-відповідь суперників відбудеться 25 серпня на арені «Георге Карапатакіс» у Ларнаці. Як відомо, переможець українсько-кіпрського протистояння пройде у груповий турнір Ліги Європи, а той, хто програв, виступить у групі Ліги конференцій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» безславно вилетіла з єврокубків від румунської «Університаті».

Фото ФК «Дніпро-1»

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