Фігурка дня. «Порцелянові історії». 18 серпня 2022

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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1995
Скульптор: Francisco Polope
Розмір: 43×31 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Якось йшов дорогою мудрець, милувався красою світу і тішився життям. Раптом помітив нещасну людину, яка згорбилася під непосильною ношею.
- Навіщо ти прирікаєш себе на такі страждання? — поцікавився мудрець.
- Я страждаю, аби діти та онуки були щасливі, — відповів старий. — Мій прадід все життя страждав для щастя діда, дід страждав для щастя мого батька, батько страждав для мого щастя, і я страждатиму все своє життя, тільки щоб мої діти та онуки стали щасливими.
- А чи був хоч хтось щасливий в твоїй родині? — спитав мудрець.
- Ні, але мої діти та онуки обов'язково будуть щасливими! — відповів нещасний чоловік.
- Зрозумій же: неписьменний не зможе навчити іншу людину читати, а кроту ніколи не виховати орла! — Промовив мудрець. — Навчися спочатку сам бути щасливим, тоді і зрозумієш, як зробити щасливими своїх дітей і онуків …
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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