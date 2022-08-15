Фігурка дня. «Порцелянові історії». 18 серпня 2022

18 серпня 2022

Якось йшов дорогою мудрець, милувався красою світу і тішився життям. Раптом помітив нещасну людину, яка згорбилася під непосильною ношею.

- Навіщо ти прирікаєш себе на такі страждання? — поцікавився мудрець.

- Я страждаю, аби діти та онуки були щасливі, — відповів старий. — Мій прадід все життя страждав для щастя діда, дід страждав для щастя мого батька, батько страждав для мого щастя, і я страждатиму все своє життя, тільки щоб мої діти та онуки стали щасливими.

- А чи був хоч хтось щасливий в твоїй родині? — спитав мудрець.

- Ні, але мої діти та онуки обов'язково будуть щасливими! — відповів нещасний чоловік.

- Зрозумій же: неписьменний не зможе навчити іншу людину читати, а кроту ніколи не виховати орла! — Промовив мудрець. — Навчися спочатку сам бути щасливим, тоді і зрозумієш, як зробити щасливими своїх дітей і онуків …

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.