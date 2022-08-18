«Хлопці рвалися на схід»: у моторошній автокатастрофі загинули бійці ЗСУ

На жаль, військові гинуть не тільки на фронті, але й в глибокому тилу. Трагедія сталась на Закарпатті, куди військовослужбовці їхали на ротацію. Трагічну новину повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

«Не знаю, якими словами описати те, що сталося. На який фатум списати цю біду… Юрій Лобанов — 29.04.1973 р.н. Він батько нашого загиблого Героя Єгора Лобанова.

Воювали разом та загинули разом

Того самого, який врятував вісьмох побратимів ціною свого життя й загинув 28 лютого.

Батько і син тепер зустрінуться в інших світах. Сил дружині і мамі Оксані пережити це подвійне горе. Юрій Кисляк — лишив дружину Людмилу і двох доньок. Хлопці знову рвалися на схід, де обоє воювали в складі в/ч 9938 Луганського прикордонного загону. Обоє в липні вийшли з пекла Лисичанська, Слов"янська, Сєвєродонецька. Зовсім недовго були в Ковелі, щоб підлікуватися, відновитися і повернутися на передову".

Обох військових поховали в рідному місті Ковелі.

Раніше «ФАКТИ» писали про аварію, яка сталася біля Хотина. В тій автокатастрофі загинула сім’я військового. Дружина та діти проводжали голову родини, який повертався на фронт після короткої відпустки, коли в їх автівку влетіла інша.

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