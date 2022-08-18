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Гроші

У двох областях України переселенцям нарахують додаткові виплати

18:52 18 серпня 2022
Гривні

Українські та міжнародні організації виділяють фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, люди, які евакуювалися на Тернопільщину та Хмельниччину, можуть отримати грошову підтримку від благодійного фонду «Посмішка ЮА» та міжнародних неурядових організацій Welthungerhilfe, Concern Worldwide і CESVI. Реєстрацію на отримання коштів вже розпочали.

Як повідомляє «Соціальна інформаційна платформа», йдеться про суму у 2 200 гривень на кожного члена родини, яка виплачується протягом трьох місяців.

На неї можуть розраховувати громадяни, які набули статусу внутрішньо переміщених осіб після 24 лютого 2022 року та зареєстровані на території Тернопільської чи Хмельницької областей. Обов’язкова умова — неотримання допомоги від неурядових чи міжнародних організацій протягом останніх 30 днів.

Зареєструватися для отримання допомоги можна за номером: +38 050 460 22 40 (звертатися у будні дні з 9:00 до 17:00). Можна також звернутися за допомогою через месенджер на офіційній сторінці фонду у Facebook.

Заявка обробляється протягом 2−3 днів.

Раніше у Мінсоцполітики заявили, що запускають спеціальну електронну систему дедублювання фінансової допомоги від міжнародних неурядових організацій і що українці, які постраждали від російської агресії, тепер зможуть отримувати грошову допомогу лише від однієї міжнародної організації.

У серпні набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою ВПО можуть отримувати соціальні послуги та виплати на підставі довідки Міграційної служби чи е-документу у додатку «Дія». Це спрощує отримання послуг людям, які переїхали з районів бойових дій та втратили документи.

Фото Pixabay

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