Витрачають величезні ресурси, щоб просунутися хоча б на кілометр: Зеленський про дії рф на Донбасі

Президент Володимир Зеленський, який назвав умову для переговорів із путіним, звернув увагу українців на той факт, що агресор йде на неймовірні витрати для того, щоб захопити бодай кілометр української землі.

Про це він сказав у зверненні за підсумками 176-го дня війни.

«Російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоч кілометр на Донбасі. Російські чиновники повторюють погрози Одесі та іншим містам України. Ми бачимо, що відбувається на Запорізькій АЕС. Ми бачимо, що сталося в Оленівці» , — заявив глава Української держави.

Тому в такій ситуації всі українці можуть і мають думати лише про те, як перемогти ворога.

«Перемогти на полі бою, на політичному фронті, в інформаційному протистоянні, в економічній площині, усюди», — упевнений український лідер.

Нагадаємо, раніше він закликав українців захищати нашу державу та піклуватися один про одного всупереч усім актам агресії росії. «Чим ефективніше будемо ми в цьому — всі ми, всі громадяни України, — тим швидше досягнемо перемоги», — заявляв Володимир Зеленський.

Фото Офісу президента

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