У п'ятницю, 19 серпня, в Джидді (Саудівська Аравія) відбудеться останній офіційний захід, що передує бою-реваншу між володарем чемпіонських титулів WBA, IBF, WBO та IBO українцем Олександром Усиком (19 перемог, 13 з них — нокаутом) та британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки).

Слідом за відкритим тренуванням та передматчевою пресконференцією боксери візьмуть участь у фінальній церемонії зважування. Нагадаємо, перед першим боєм у вересні минулого року Ей Джей показав на терезах 108,9 кг, виявившись важчим за нашого співвітчизника на 8,5 кг.

Зараз же, незважаючи на те, що візуально українець додав у м'язовій масі, його вага може виявитися навіть меншою, ніж рік тому. «Підслухав у Олександра Анатолійовича Красюка з приводу ваги Усика. Тому що ходило багато чуток, і Амір Хан там щось казав про плюс 15 кг, але я чув, що нинішня вага Олександра — 98,2 кг. Дивлячись на нього по фото й тому, що я знаю, він у шикарній формі. Просто мегаформа. Але мені теж дуже цікава його вага. Він мав дуже великий стрес. Швидше за все, у „міжсезонні“ він був у районі 102−103 кг. Але те, що він скинув приблизно 10 кг із моменту, коли в нас почалася війна — так, це правда», — поділився відомий український промоутер Владислав Єлісєєв в інтерв'ю Tribuna.

У прямій трансляції офіційну церемонію зважування, починаючи з 14:00, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усика в бою з Джошуа підтримають дружина та талісман, подарований дочкою.

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