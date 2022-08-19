Скандальний Редкач поставив величезні гроші на реванш Усика з Джошуа й відразу ж «передбачив» собі проблеми

Український боксер Іван Редкач, який проживає в США та звинувачений у роботі на спецслужби росії, вирішив «долучитися» до бою-реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа за чотири чемпіонські пояси в суперважкій вазі.

Угадавши сенсаційний результат поєдинку між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом, зробивши ставку на поразку українця, Іван вирішив зірвати куш і на майбутній події. Ось тільки, зважаючи на все, практично відразу його замучили сумніви…

«Я поставив ставку 70 тисяч доларів на перемогу Джошуа. Це ще ті гроші, які я підняв на бою Лопес — Лома. Я був упевнений в Антоні, але подивився, як Юсик ловить монетки та передумав, повернувся до готелю до віконця запитати: „А можна скасувати мою ставку?“, на що мені сказали, що це неможливо. Мені п****ць», — написав Редкач на своїй сторінці у Twitter.

Я поставив ставку 70.000 $ на перемогу Джоша це ще ті гроші які підняв на Лопес Лома пиздец pic.twitter.com/qp6P2Ok5e0 — Ivan Redkach (@ivan_redkach) August 18, 2022

Нагадаємо, що бій-реванш Усик — Джошуа відбудеться 20 серпня у Джидді. А напередодні боксери проведуть офіційну церемонію зважування на арені поєдинку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Редкач сфотографувався з непереможним боксером із росії та заговорив про «спорт поза політикою».

11

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram