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Спорт

Скандальний Редкач поставив величезні гроші на реванш Усика з Джошуа й відразу ж «передбачив» собі проблеми

16:19 19 серпня 2022
Іван Редкач

Український боксер Іван Редкач, який проживає в США та звинувачений у роботі на спецслужби росії, вирішив «долучитися» до бою-реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа за чотири чемпіонські пояси в суперважкій вазі.

Угадавши сенсаційний результат поєдинку між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом, зробивши ставку на поразку українця, Іван вирішив зірвати куш і на майбутній події. Ось тільки, зважаючи на все, практично відразу його замучили сумніви…

«Я поставив ставку 70 тисяч доларів на перемогу Джошуа. Це ще ті гроші, які я підняв на бою Лопес — Лома. Я був упевнений в Антоні, але подивився, як Юсик ловить монетки та передумав, повернувся до готелю до віконця запитати: „А можна скасувати мою ставку?“, на що мені сказали, що це неможливо. Мені п****ць», — написав Редкач на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що бій-реванш Усик — Джошуа відбудеться 20 серпня у Джидді. А напередодні боксери проведуть офіційну церемонію зважування на арені поєдинку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Редкач сфотографувався з непереможним боксером із росії та заговорив про «спорт поза політикою».

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