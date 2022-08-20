Команда Джошуа перед боєм з Усиком влаштувала скандал з українським рефері, котрий служить у ЗСУ

Перед боєм-реваншем за пояси WBA, WBO, IBF, IBO та журналу The Ring у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком (19 перемог, 13 з них — нокаутом), який заспівав в образі козака «Ой, у лузі червона калина», і колишнім володарем титулів британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки) вибухнув скандал.

Команда британського олімпійського чемпіона зробила спробу усунути від суддівства реваншу, який відбудеться 20 серпня у Джидді, 52-річного українського рефері Віктора Фесечка (до речі, свого часу чемпіона світу з боксу за версією WBF). Як виявилося, представникам Джошуа не сподобалося суддівство українця у першому поєдинку суперників у Лондоні, коли на своїй картці він віддав перевагу Усику — 117:112.

Про це у прямому ефірі на офіційній сторінці компанії Parimatch у соціальній мережі Instagram повідомив промоутер українського боксера Олександр Красюк. За його словами, промоутерські компанії K2 Promotions та Matchroom Boxing погодили трійку суддів, які обслуговуватимуть бій, проте команда британця подала скаргу на кандидатуру Фесечка та намагалася замінити його англійцем.

Втім, за словами Красюка, інцидент уже вичерпано. «Склад суддів затверджений. Усі вони вже тут, у Джидді», — заявив промоутер.

Зазначимо, що компанію Фесечку за суддівським столиком складуть британський рефері Стів Грей та представник США Гленн Фельдман. А суддею в рингу виступить знаменитий пуерториканець Луїс Пабон, який 2013 року судив у Москві переможний поєдинок Володимира Кличка з росіянином Олександром Повєткіним.

До речі, з вильотом Фесечка до Саудівської Аравії виникли неабиякі проблеми. Справа в тому, що рефері зараз служить в українській армії, і питання виїзду судді за кордон вирішувалося на рівні міністерства оборони. Повідомляється, що Фесечко потягом дістався з Києва до Будапешта, звідки вилетів до Саудівської Аравії.

Віктор Фесечко судитиме другий бій Усика та Джошуа

«Віктор — молодший сержант Сил спеціальних операцій ЗСУ, — цитує віцепрезидента Ліги професіонального боксу Аліну Шатерникову «Обозреватель». — Тобто це такий елітний рід військ. І практично від початку повномасштабної війни Вітя постійно перебував на полігонах, проходив тренування. Каже, що в боксі він ніколи не мав таких фізичних навантажень, як зараз.

Щоб його відпустили на цей короткий виїзд, ми погоджували питання практично на рівні міністра оборони. І коли всі ці пазли зійшлися, ми з Сашком Красюком здзвонилися і просто видихнули. То була наша маленька перемога".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли в Україні дивитися пряму трансляцію бою-реваншу Усик — Джошуа.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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