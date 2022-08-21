Чи можливо оскаржити наказ про дистанційне навчання: пояснює експерт

Міносвіти вже пояснило, як працюватимуть школи з 1 вересня. Однак незгода учасників освітнього процесу з онлайн-навчанням в закладах освіти та можливість оскарження чи скасування рішення про його запровадження є сьогодні одним з найактуальніших питань.

«Причинами ініціювати скасування чи припинення дистанційного навчання в закладах освіти учні та їх батьки зазначають наступні обставини: стан здоров'я дитини та протипоказання тривалого перебування за комп'ютером, особливі освітні потреби, відсутність онлайн-уроків та невдоволеність якістю їх проведення, нестабільний Інтернет та відсутність сучасної комп'ютерної техніки. Також серед причин наводяться такі: потреба соціалізації дитини в колективі, розвиток вмінь спілкуватися з однолітками та педагогами, активна участь в освітньому процесі та громадському житті школи та інші, — пояснює адвокатка Лариса Гретченко. — Процедурні питання, на які звертають увагу батьки, не погоджуючись з онлайн освітою дитини, зводяться до сумнівів у повноваженнях керівника закладу чи їх перевищенні, неврахування думки батьків та учнів при запровадженні дистанційної форми навчання, недотримання вимог і якості освітнього процесу відповідно до освітніх програм.

Відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти покладається на батьків учнів, а також керівників закладів освіти, які виконують обов’язки опікунів дитини у випадках, визначених законом. Річний план роботи, освітня програма та зміни до неї підлягають схваленню педагогічною радою. Вона приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу та розглядає інші питання, віднесені законом та статутом закладу до її повноважень. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами керівника закладу освіти та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі освіти. На практиці, як правило, постає питання про оскарження саме наказу керівника закладу освіти, яким врегульовано питання організації освітнього процесу, в тому числі про запровадження дистанційної форми навчання".

Адвокатка пояснює — положення про дистанційну форму навчання у школах не визначає спеціального порядку оскарження рішень про організацію такої освіти.

«Відповідно, учасники освітнього процесу можуть здійснити оскарження таких рішень. Слід звернутися з зауваженнями, скаргами та пропозиціями до закладу освіти чи органів управління освітою, органів державної влади чи місцевого самоврядування. Подати чи направити звернення про порушення прав у сфері освіти Освітньому омбудсмену.

Врегулювати шкільний конфлікт за допомогою медіації чи інших альтернативних способів врегулювання спорів. Звернутися до суду за захистом прав, які вважає порушеними у сфері освіти, в тому числі оскаржити правомірність рішення (наказу) про запровадження дистанційної форми здобуття освіти. Обираючи судовий спосіб захисту варто ретельно проаналізувати ситуацію, що виникла, правове підґрунтя її регулювання, умови договору про надання освітніх послуг (при наявності), зміст рішення, що оскаржується та процедуру його ухвалення, інші пов'язані обставини і факти. Доцільно звернутися до адвоката та отримати професійну правничу допомогу з проблемного питання, щоб обрати ефективний спосіб захисту порушеного права та визначити суд, до юрисдикції якого належить вирішення спору.

Практика вирішення судових спорів у сфері освіти є доволі різною, ухвалення позитивних чи відмовних рішень за заявленими позовними вимогами залежить від індивідуальних обставин спору, повноти доказової бази, процесуальної активності й реалізації прав сторонами та іншими учасниками провадження".

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