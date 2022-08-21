Додайте трохи лимона — і картопля чудово зберігатиметься аж до літа

Вже зовсім скоро українці почнуть копати бульбу («ФАКТИ» пояснювали, як визначити, чи дозріла картопля), й у багатьох виникне запитання: як зробити так, аби урожай долежав до весни? Господар з Вінниччини Віталій Поймало дав кілька дієвих порад, що стануть в пригоді й вам:

«По-перше, найшвидше обірвіть паростки на картоплинах, опісля подбайте про зниження температури у підвалі на один-два градуси. Оптимальна для картоплі + 2−3 градуси за Цельсієм. Можна покласти в купи з картоплею плоди лимона, проколовши їх перед тим декілька разів шилом. Цитруси беруть у розрахунку один плід на 100 кілограмів бульби. Мікрочастинки, які виділяє фрукт, перешкоджають проростанню коренеплодів. Ще мій дід розповідав, що в мішки, в яких взимку зберігали бульбу, клали по одному-два яблука кислих сортів. А на дно мішка — два-три стебла папороті лісової або ж листя червоної горобини. Річ у тім, що фітонциди, які виділяють ці рослини, вбивають хвороботворні бактерії. А ось яблука перешкоджають проростанню картоплі».

Якщо бульби небагато, то господар радить її зібрати у невеличкі ящики, покласти посередині по яблуку і пересипати сухим піском:

«Попередньо його слід поставити на пів години в гарячу духовку. Завдяки цьому коренеплоди збережуться неушкодженими до весни і аж до літа!»

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